1.109 pk sterke SF90 is sterker dan auto Leclerc

Met deze 1.109 pk sterke SF90 kom je dicht in de buurt van de auto’s van Leclerc en Sainz.

Wat was de race leuk hè, gisteren? Lekker 2 uur koffiedrinken en daarna een uurtje rijden. Verstappen werd met de Honda-power kampioen. Ferrari lijkt dit seizoen tweede te gaan worden, ondanks dat ze overwegend een snellere auto hebben (over een ronde). Enfin, wij moesten even aan de Formule 1-auto van Ferrari denken bij de komst van de 1.109 pk sterke SF90.

Dat is namelijk een straatauto met Apple CarPlay, bipsverwarming en meer leer in het interieur dan in de kelder van Max Mosley. De auto staat dus vrij ver af van wat een Formule 1-auto is. Echter, als het gaat om layout (plug-in hybride) en vermogen zijn ze aan elkaar gewaagd. Standaard is de SF90 al bizar, maar deze versie van Novitec doet er een schepje bovenop.

SF90 met 1.109 pk

De vermogensstijging bedraagt 109 pk en komt door aanpassingen in de ECU voor de inspuiting, ontsteking en turbodruk. Per cilinderbank is er nu een aparte ECU-bypass-module. Als je de auto wil doorverkopen en de prospect is een OEM-fapper die niet af wil wijken van de folder, kun je alles er zo af halen.

Dat geldt ook voor de uitlaat. Novitec heeft er eentje ontwikkeld met 100-cells sportkats waarmee je (net) door de APK komt. Als je wil, kun je ‘m met bladgoud laten afwerken, omdat dat beter de warmte afvoert. De McLaren F1 had dat in 1993 ook al.

Prestaties?

Hoe zit het met de prestaties van de 1.109 pk sterke SF90? Bijna net zo snel als de auto’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz? Nou, het scheelt niet veel. Van 0-100 km/u sprinten duurt 2,4 seconden en van 0-200 km/h slechts 6,5 seconden. De topsnelheid is volgens Novitec ‘meer dan 340 km/u’. Ter referentie, een F1-auto doet ongeveer 2,6 tellen over de 0-100 km/u tijd, maar heeft minder dan 5 seconden nodig om de 200 km/u te halen.

Verder is de SF90 van novitec afgewerkt met de bekende items. Dikke wielen van Vossen, een verlagingssetje en de nodige carbon-opsmuk. Niet bijster origineel, maar het is Novitec. Dus alles heeft een meer dan perfecte pasvorm en afwerking. Alle onderdelen kun je per direct bestellen.

