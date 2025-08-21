De handbak is terug van nooit weg geweest!

Driekwart van de nieuwe auto kopers kiest voor een automaat, toch is de handbak terug van nooit weggeweest, dat zit zo…
Bij nieuwe auto’s is het aandeel automaat enorm gegroeid de laatste jaren. Dit jaar, 2025, kiest tot nu toe maar liefst 75 procent van de kopers van een nieuwe auto voor een automatische versnellingsbak.
Dat laatste is logischer dan je denkt. Want het is niet altijd een keuze van de koper. Koop je een volledig elektrische of een (plug) in hybride auto, dan komt die auto standaard met een automaat. Niet gek dus dat de percentages stijgen.
Explosieve groei automaat
Als je dat naar harde cijfers vertaalt dan zien we dat in 2019 46 procent van de nieuwe auto’s voorzien was van een “pienter pookje”. In de eerste helft van dit jaar is dat percentage gegroeid naar 75 procent.
In het totale wagenpark, dus alle auto’s op de weg, is het aandeel ook gegroeid. In 2015 was 15 procent van het wagenpark voorzien van een automaat, eind vorig jaar was dat 35 procent.
Handbak terug van nooit weggeweest
Al deze cijfers ten spijt, toch is de handbak bezig met een opmars. Alleen niet in de totalen. Als je alleen kijkt naar de auto’s met een conventionele benzine- of dieselmotor (LPG mag ook, maar wie rijdt dat nog?), dan stijgt het aandeel handgeschakelde auto’s juist.
Van alle nieuwe auto’s met een brandstofmotor was in 2019 nog 62 procent van de aankopen voorzien van een handbak. In 2024 was dat 73 procent. Een stijging van 11 procent! Een trendbreuk die ook de Bovag verrast, zo zegt Stijn Oosterhoff van de branchevereniging tegenover de Telegraaf.
De handbak is terug van eigenlijk nooit weggeweest. Vooral in compacte, betaalbare auto’s tussen de 15.000 en 20.000 euro is de handgeschakelde versnellingsbak koning. Maar liefst 99 procent van die wagens heeft een pook.Stijn Oosterhoff van de Bovag is verrast
Zelf schakelen is gewoon leuk, toch?
Op het totale wagenpark daalt het aantal handbakken wel gewoon, ook bij auto’s met een brandstofmotor. In 2014 was 16 procent van die auto’s op dinosap nog een automaat, in 2024 was dat tot een kwart gestegen.
Dat kopers van een auto met een verbrandingsmotor kiezen voor zelf schakelen heeft er gewoon mee te maken dat het leuker is om met een handbak te rijden toch? De Bovag-man is er van overtuigd dat dat meespeelt bij de keuze.
Maar hij noemt nog een andere reden en die vinden wij eigenlijk logischer. Zeker omdat brandstofauto’s die meer dan 30 duizend euro kosten in aanschaf wel in 90 procent van de gevallen voorzien zijn van een automaat.
Een auto met een handbak kopen is namelijk gewoon goedkoper. Bij een volledig elektrische of een (plug) in hybride auto is de automaat standaard, bij “gewone” auto’s is het een optie waar je voor moet bijbetalen. Aangezien een nieuwe auto in Nederland al schofterig duur is kiezen we dan toch gewoon voor zelf schakelen. We blijven wel Nederlanders natuurlijk.
Wij als autoliefhebbers niet natuurlijk. Wij willen controle, sportief rijden en dus zelf schakelen. Toch?
Reacties
Johanneke zegt
Maar waarom rijdt niemand LPG? Dat snap ik dan weer niet.
De handbak wordt een niche. Het is nu zelfs logisch om een simpeler automaatrijbewijs te halen als je niks met auto’s hebt.
mashell zegt
Als je LPG hebt gereden in een auto van na 2000 dan weet je het wel. De installaties hebben veel storingen, nemen bagageruimte in en LPG ruikt naar spruitjes als je de vulnippel los koppelt. Maar de belangrijkste reden is dat LPG niet goed te combineren is met directie brandstof inspuiting en dat hebben alle courante benzine motoren.
Johanneke zegt
Mijn maat heeft een Polo 1.2 TSI, ding rijdt LPG vanaf nieuw, want exact die auto is een testauto geweest van Autoweek. Zit bijna op de 350k km nu, originele ketting zelfs. De probleempjes beginnen nu te komen, maar dat komt ook omdat de maker van de installatie failliet is, hij heeft nauwelijks spare parts. Systeem is van Vialle.
Ik weet, N=1, maar het kan dus wel.
coupedriver zegt
Die Vialle systemen waren/zijn echt fantastisch, geen vermogens verlies, zelfs lichte winst bij metingen en met tank in de reservewiel ruimte zo goed als geen nadelen. Die eerste systemen waren ook nog eens enorm betrouwbaar. Jammer genoeg door verschillende overnames/faillissementen werd er duidelijk op de kwaliteit bespaart met de nefaste gevolgen. Maar lpg is een prima brandstof, als ze niet wordt opgereden wordt ze gewoon afgefakkeld! Dus eigenlijk is het gewoon de milieuvriendelijkste oplossing (voor een deel van de markt), want door de katalysator en je rijdt er afstanden mee, terwijl het anders gewoon opgebrand wordt…
JelmerS zegt
De KIA Picanto is dan toch wel die laatste strohalm in autoland waar de echte petrolhead nog aan zijn trekken komt met zowel een handbak als een echte ICE motor.
verudin zegt
Met ‘het pientere pookje’ wordt het Varionatic systeem van Van Doorne bedoeld, waarvan de CVT de opvolger is. Dit is niet hetzelfde als een automaat.
Michel zegt
Had je de aanhalingstekens ook gezien?
RooieRick zegt
In deze gebruik je de aanhalingstekens niet correct en heeft verudin een punt.
Het is geen bijzonder iets wat je aanduidt, geen ironie, geen citaat, geen titel, etc. etc. etc.
Nederlands blijkt weer lastig te zijn op autoblog.
Michel zegt
Aanhalingstekens kunnen ook gebruikt worden om aan te geven dat een woord of uitdrukking niet in de letterlijke betekenis wordt gebruikt.
Als een woord of term op een bepaalde manier afwijkt van het normale gebruik, dan wordt het gemarkeerd met aanhalingstekens.
bron taaladvies.net
Commentaar leveren op mensen die stukjes schrijven op Autoblog blijkt weer erg makkelijk te zijn.
mashell zegt
Meneer van de Bovag, hoeveel nieuwe auto’s zitten zitten er in dat segment van 15 tot 20 duizend euro?
banaan7 zegt
Ik denk niet dat er meer handbak rijders zijn, maar dat de mensen die altijd al automaat reden nu in een EV of PHEV rijden. Zorgt weliswaar voor een groei van het aandeel handbak in benzine auto’s maar lijkt mij niet meteen een teken dat men handbakken super vindt
hotze zegt
In het goedkopere segment is de hoofdreden voor een handbak minder geld uitgeven. In duurdere segmenten is dat de lol van zelf schakelen (911, M2/M3). Of een combi kan natuurlijk ook. Helaas is de ouderwetse handrem steeds minder verkrijgbaar.
imaginenl zegt
Een handbak is leuk maar alleen in de juiste auto. Eigenlijk alleen voor die weekendauto met open dak voldoende vermogen en aandrijving op de juiste wielen werkt het perfect. Alle andere auto’s zijn echt gewoon fijner met een automaat. In 2015 kocht ik een kleintje met DCT automaat, nooit spijt van gehad (2000 euro meerprijs).
dtwo zegt
“Alle andere auto’s zijn echt gewoon fijner met een automaat.”
Spreek voor jezelf zou ik zeggen. Het gros van de (betaalbare) automaatbakken is gedresseerd om de motor zoveel mogelijk in het toerengebied te houden waar het vermogen niet vrijkomt. Dus idioot vroeg opschakelen en dat heel vaak want een beetje automaat heeft >= 7 versnellingen. Daar rij je dan, met 50 km/h in de zesde versnelling en een brommende driepitter. Vervolgens wil je vlot invoegen op de autoweg of snelweg. Het gas diep intrappen resulteert in 2 a 3 versnelling terug, en de toerenteller bijkans in het rood, precies waar het vermogen óók niet (meer) vrijkomt. Maar dan zet je ‘m toch in S? Ja dan schakelt-ie minder vaak en minder vroeg, maar als ik eenmaal op kruissnelheid zit moet-ie gewoon in een zo hoog mogelijke versnelling, en dat doet-ie dan ook niet.
Nog zoiets, veel automaten hebben tegenwoordig een zeilmodus, oftewel iedere keer als je het gas loslaat schakelt de motor uit, danwel de versnellingsbak in z’n vrij. Oftewel geen motorrem. Als je dan ook nog een mild-hybride hebt, is de reactie op het rempedaal ook matig, waarschijnlijk omdat het eerste deel van de slag gebruikt wordt om te regeneren, maar als de accu al nagenoeg vol zit doet-ie dat niet.
Misschien ben ik een extreem kritische rijder maar ik wil gewoon een auto die zoveel mogelijk doet wat ik wil, en niet andersom. Ik heb verschillende automaten proefgereden maar nog nooit de behoefte gehad om daar ca 2500 a 3000 euro extra aan uit te geven tov de handbak.
Volgens mij zijn de enige echt prettige automaten enerzijds de CVT zoals Honda die vroeger had, en anderzijds de alom bejubelde ZF8. Maar voor die laatste ben je wel gedwongen om veel geld uit te geven aan een BMW 3-serie of duurder.
jaso013 zegt
Nou, had liever een automaat fehad in mijn huidige auto. Zelf schakelen vind ik eigenlijk gewoon veel werk en bij lange trips, file rijden etc zelfs soms vervelend. Maja, een automaat was ongeveer 3K duurder tov een handbak en het budget was niet toereikend dus helaas pindakaas. Wellicht de volgende over een jaar of 5