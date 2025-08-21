De handbak is terug van nooit weg geweest!

Driekwart van de nieuwe auto kopers kiest voor een automaat, toch is de handbak terug van nooit weggeweest, dat zit zo…

Bij nieuwe auto’s is het aandeel automaat enorm gegroeid de laatste jaren. Dit jaar, 2025, kiest tot nu toe maar liefst 75 procent van de kopers van een nieuwe auto voor een automatische versnellingsbak.

Dat laatste is logischer dan je denkt. Want het is niet altijd een keuze van de koper. Koop je een volledig elektrische of een (plug) in hybride auto, dan komt die auto standaard met een automaat. Niet gek dus dat de percentages stijgen.

Explosieve groei automaat

Als je dat naar harde cijfers vertaalt dan zien we dat in 2019 46 procent van de nieuwe auto’s voorzien was van een “pienter pookje”. In de eerste helft van dit jaar is dat percentage gegroeid naar 75 procent.

In het totale wagenpark, dus alle auto’s op de weg, is het aandeel ook gegroeid. In 2015 was 15 procent van het wagenpark voorzien van een automaat, eind vorig jaar was dat 35 procent.

Handbak terug van nooit weggeweest

Al deze cijfers ten spijt, toch is de handbak bezig met een opmars. Alleen niet in de totalen. Als je alleen kijkt naar de auto’s met een conventionele benzine- of dieselmotor (LPG mag ook, maar wie rijdt dat nog?), dan stijgt het aandeel handgeschakelde auto’s juist.

Van alle nieuwe auto’s met een brandstofmotor was in 2019 nog 62 procent van de aankopen voorzien van een handbak. In 2024 was dat 73 procent. Een stijging van 11 procent! Een trendbreuk die ook de Bovag verrast, zo zegt Stijn Oosterhoff van de branchevereniging tegenover de Telegraaf.

De handbak is terug van eigenlijk nooit weggeweest. Vooral in compacte, betaalbare auto’s tussen de 15.000 en 20.000 euro is de handgeschakelde versnellingsbak koning. Maar liefst 99 procent van die wagens heeft een pook. Stijn Oosterhoff van de Bovag is verrast

Zelf schakelen is gewoon leuk, toch?

Op het totale wagenpark daalt het aantal handbakken wel gewoon, ook bij auto’s met een brandstofmotor. In 2014 was 16 procent van die auto’s op dinosap nog een automaat, in 2024 was dat tot een kwart gestegen.

Dat kopers van een auto met een verbrandingsmotor kiezen voor zelf schakelen heeft er gewoon mee te maken dat het leuker is om met een handbak te rijden toch? De Bovag-man is er van overtuigd dat dat meespeelt bij de keuze.

Maar hij noemt nog een andere reden en die vinden wij eigenlijk logischer. Zeker omdat brandstofauto’s die meer dan 30 duizend euro kosten in aanschaf wel in 90 procent van de gevallen voorzien zijn van een automaat.

Een auto met een handbak kopen is namelijk gewoon goedkoper. Bij een volledig elektrische of een (plug) in hybride auto is de automaat standaard, bij “gewone” auto’s is het een optie waar je voor moet bijbetalen. Aangezien een nieuwe auto in Nederland al schofterig duur is kiezen we dan toch gewoon voor zelf schakelen. We blijven wel Nederlanders natuurlijk.

Wij als autoliefhebbers niet natuurlijk. Wij willen controle, sportief rijden en dus zelf schakelen. Toch?