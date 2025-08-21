Voor jongeren en 65-plussers is duurdere autoverzekering goedkoper

Huh? Dus jongeren en 65 plussers kiezen voor een duurdere autoverzekering en zijn dan goedkoper uit?

Wij moesten ook even twee keer kijken, maar het staat er echt, jongeren en 65-plussers zijn juist goedkoper uit als ze kiezen voor een duurdere verzekering. Dat wil zeggen dat als deze groepen automobilisten kiezen voor een WA+ verzekering in plaats van een gewone WA verzekering, ze onder aan de streep minder geld kwijt zijn. En dat is geen tientjes werk.

Voor jongeren komt dat namelijk neer op 288,57 euro per jaar minder en voor de 65 plussers 146,28 euro per jaar. Deze getallen zijn nationale gemiddelden van de eerste zeven maanden van 2025 en komen naar voren uit onderzoek van verzekeringsvergelijker Independer. Die heeft gekeken naar duizenden vergelijkingen die op de eigen website zijn uitgevoerd.

Gevaren op de weg

Een bijzondere uitkomst van het onderzoek, want als we naar de schade en ongevallencijfers kijken zijn jongeren en 65 plussers juist oververtegenwoordigd. Daarom betalen deze groepen, ook als je als 65 plusser een shitload aan schadevrije jaren hebt, over het algemeen een hogere premie.

Dat is ook zo, alleen kan het dus lonen om te gaan voor een grotere dekking met een beperkt cascoverzekering (WA+) die in tegenstelling tot een WA verzekering niet alleen de schade dekt die je aan een ander toebrengt, maar ook de schade aan de eigen auto. Ook diefstal, natuurgeweld, brand en ruitschade zijn meestal meeverzekerd.

WA verzekering dus niet de goedkoopste optie

Voor de genoemde groepen blijkt de goedkoopste optie dus niet de goedkoopste optie. Ook Independer-expert Michel Ypma krabt zichzelf eens achter de oren na deze resultaten die laten zien dat de “duurdere” autoverzekering goedkoper is.

Al jaren gaan we ervan uit dat een WA-verzekering de goedkoopste dekking is voor jongere bestuurders onder de 25 en voor 65-plussers. Maar dat lijkt nu verleden tijd. Michel Ypma etaleert zijn verbazing

Hoe dan?

Er is druk nagedacht waarom dit zo is. Het idee van Michel Ypma is dat de jongeren en ouderen die goedkoper uit zijn met een WA+ verzekering wellicht een nieuwere auto willen verzekeren. De verzekeraar kan daardoor het risico lager inschatten, omdat de verzekeraar veronderstelt dat je in een nieuwere auto voorzichtiger bent.

Een autopremie is gebaseerd op meerdere factoren, zoals leeftijd, risicoprofiel, type auto en schadehistorie. Zolang verzekeraars transparant hierin zijn, is dit erg gunstig voor deze twee risicogroepen. Ze krijgen meer dekking voor een lagere premie Ypma filosofeert over de redenen waarom het goedkoper is

Belangrijk is in ieder geval om niet blind alleen te kijken naar de “goedkoopste” WA verzekering, maar in de vergelijking ook de WA+ verzekering aan te klikken. Dat kan dus zomaar geld besparen terwijl je juist completer verzekerd bent.

Oudjes rijden Toyota

Als voorbeeld zijn twee berekeningen gegeven door Independer. Allereerst voor de 65 plussers. Hier is gekozen voor een Toyota met het bouwjaar 2011-2015. Uit onderzoek blijkt dat dit het meest gekozen automerk en bouwjaar is voor de oudjes.

Als we dan kijken naar de leeftijdsgroep 65 plussers, dan komt daar bij een WA verzekering op jaarbasis een premie van 675,57 euro uit. Terwijl de WA+ verzekering 529,29 euro kost. Dat is dus 146,28 euro goedkoper.

De leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar betaalt respectievelijk 602,71 euro en 696,43 euro. Die is dus voor een WA+ verzekering wel duurder uit. Om precies te zijn 93,72 euro.

Jongeren rijden een Polo

Voor de categorie 18 t/m 24 jaar keek de vergelijkingssite naar een Volkswagen Polo met bouwjaar 2011-2015. Die is onder deze leeftijdsgroep namelijk enorm populair.

Als we naar deze leeftijdsgroep kijken is de premie op jaarbasis voor een WA verzekering 2.281,86 euro. De WA+ verzekering is met 1.993,29 euro zomaar 288,57 euro goedkoper.

Dezelfde auto kost voor de leeftijdscategorie 25 t/m 34 jaar respectievelijk 966,14 euro per jaar en 1.003,43 euro per jaar. Die zijn dus 37,29 euro per jaar duurder uit. Wij zouden die 3,10 euro per maand wel over hebben voor een uitgebreidere verzekering, maar dat is niet het punt hier natuurlijk.

Kortom, ga er niet blind vanuit dat de goedkoopste verzekering ook voor jou de goedkoopste verzekering is. Voor hetzelfde geld (of minder) kun je dus zomaar beter verzekerd zijn en is de “duurdere” autoverzekering juist goedkoper. Denk ook aan eventuele andere mogelijkheden om korting op je autoverzekering te krijgen.