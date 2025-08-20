Kijk hier. De vleesgeworden uitwas van het woord ‘overbodig’

Overbodig ja

Er zijn van die momenten waarop je denkt; waarom doe je dit? In het geval van de nieuwe Nissan Micra bijvoorbeeld. Want serieus, wie zit hier nou op te wachten? Dit is echt de vleesgeworden uitwas van het woord overbodig. En dan zijn wij in Nederland ook nog eens de eersten die hem kunnen kopen…

Het is namelijk een Renault 5, die niet net zo leuk is als een Renault 5, maar wel meer geld kost. Dat zit zo, een 5’je krijg je al vanaf € 24.990 en zijn overbodige aftreksel kost je zomaar 5 ruggen meer; € 29.590. Je kunt wel zien dat ik er niet voor gestudeerd heb, want ik begrijp het oprecht niet.

Overbodig ja

Laten we eerst eens die mening laten voor wat hij is, maar gaan kijken naar de harde feiten. We weten dus al dat hij -kaal- 29.590 euro kost. Een smak geld. Maar wat krijgen we daar dan voor? Is hij echt zo overbodig?

Laten we dat even door de reclamegoeroes vertellen. Zij zeggen: “De nieuwe Nissan Micra is beschikbaar in drie versies: Engage, Advance en Evolve. Die combineren een rijke uitrusting met een scherpe prijs en een onderscheidend design. Bovendien valt de actieradius hoger uit dan eerder geschat. De Nissan Micra wordt geleverd met 5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie.

De Engage is voorzien van een 90 kW sterke elektromotor en een 40 kWh-batterij. Daarmee laat de MICRA een WLTP-actieradius tot 319 km noteren, ofwel 7 km meer dan eerder geschat. Joepie!

Bij de Advance is er de keuze uit de genoemde aandrijflijn met 40 kWh-batterij en een krachtiger versie met 52 kWh-batterij. Met de grootste batterij biedt de Micra een actieradius tot 419 km , waarmee het rijbereik 9 km hoger uitvalt dan verwacht. De ‘geruststellende actieradius’ (aldus nde reclamebobo’s) wordt bij de Advance 52 kWh gecombineerd met een 110 kW elektromotor, een 100 kW DC-snellaadvermogen en een ‘nog rijkere uitrusting’. Kosten? 34.590 keiharde euro’s.

De topversie is de Evolve en die heeft onder meer Two Tone lak en een elektrisch verstelbare lendensteun in de bestuurdersstoel. Dat wil je wel hoor, vet… De Evolve is er uitsluitend met de 52 kWh-aandrijflijn. Die is er vanaf 36.490 piek

Kortom, overbodig. Want als je toch voor een nieuwe auto gaat, dan wil je toch het origineel? Eentje waarbij het retro-uiterlijk ook nog ergens op slaat? Dus ja, kies de Renault 5.

Die is nog goedkoper ook…