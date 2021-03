Humble One is niet heel bescheiden - Autoblog.nl

Bij zo’n naam verwacht je een klein, goedkoop autootje, maar de Humble One is juist een dure en opzichtige SUV. Met zonnepanelen op het dak.

Nieuwe start-ups zijn doorgaans niet heel bescheiden. Ze blazen vaak hoog van te toren en in veel gevallen komen ze niet verder dan wat renders. Er is nu een nieuwkomer die zichzelf wat meer bescheiden op lijkt te willen stellen. Ze noemen zichzelf namelijk Humble. Maar ja, hoe bescheiden ben je nu echt als je jezelf bescheiden noemt?

Primeur

Noem het onbescheiden, noem het ambitieus: Humble is een merk met een missie. Ze willen namelijk de eerste SUV bouwen die aangedreven wordt door zonne-energie. De eerste productieauto met zonnepanelen kunnen ze niet meer bouwen, want daar is het Nederlandse Lightyear al druk mee bezig. Daarom gaat Humble nu voor de SUV, omdat ze toch graag op willen scheppen dat ze een primeur hebben.

Zonnepanelen

Op de eerste plaatjes van de Humble One – zo heet de auto – zien we inderdaad zonnepanelen op het dak. De zonnepanelen zouden afhankelijk van waar je woont zo’n 15 tot 100 km aan actieradius per dag op moeten leveren. Dat zal niet altijd genoeg zijn, dus de auto zal ook nog wel eens gewoon aan de stekker gehangen moeten worden. Over het opladen treedt Humble nog niet in detail.

Actieradius

Wel noemen ze een paar indrukwekkende cijfers, zoals het hoort bij een ambitieuze start-up. De Humble One zou een actieradius moeten krijgen van 500 mile. Dat komt neer op 804 km, meer dan de 725 km van de Lightyear One. Hier geldt natuurlijk wel: eerst zien, dan geloven. Qua vermogen zet Humble ook hoog in: ze mikken op 1.025 pk.

Aerodynamica

Bij een auto die zo efficiënt mogelijk moet zijn is de aerodynamica cruciaal. De auto zou een Cw-waarde van 0,25 moeten hebben. Voor een SUV is dat weinig, maar wellicht was het een beter idee geweest om een andere carrosserievariant te kiezen. Maar dan kunnen ze weer niet zeggen dat ze de eerste SUV met zonnepanelen hebben.

Uiterlijk

Het had nog gekund dat de naam Humble verwees naar het uiterlijk van de auto, maar ook dat is niet het geval. Met een enorme grille, dito velgen en een lage daklijn is de Humble One een extravagante verschijning. Wat ook opvalt, maar niet in positieve zin, is hoe ver de achteruit doorloopt. Heel productierijp ziet het er overigens niet uit, dus een productieversie zal er qua proporties waarschijnlijk wat normaler uitzien. Als die er ooit komt.

Prijs

De Humble One is nu al te reserveren voor $300, maar dat betekent niet dat de auto op korte termijn in productie gaat. Het bedrijf zegt dat de leveringen pas in 2025 starten. De uiteindelijk vanafprijs zal $109.000 zijn. Geen bescheiden prijs dus, maar volgens Humble loopt het desondanks al storm. Ze beweren dat er al voor $20 miljoen aan reserveringen zijn binnengekomen. Dat zijn er verdacht veel voor een bedrijf dat nog niet of nauwelijks media-aandacht heeft gekregen.