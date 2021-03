Te koop: de gegevens van 39.000 Porsche-klanten - Autoblog.nl

Vond je de gelekte data van vorige week te duur? Dan is dit wellichte een interessante deal voor je.

Als we schrijven dat er iets te koop wordt aangeboden hebben we het doorgaans over een auto. Deze keer hebben we het niet over een auto die te koop staat, maar kwaadwillenden zouden er eventueel wel een auto mee kunnen krijgen. Het gaat namelijk om persoonlijke gegevens van Porsche-eigenaren.

Iedereen die het nieuws een klein beetje gevolgd heeft weet dat er vorige week een datalek was die het lek in de Titanic deed verbleken. Het zou mogelijk gaan om de gegevens van 7,3 miljoen autobezitters. Daarmee zou het een van de grootste Nederlandse datalekken evâh zijn.

Nu worden er specifiek de gegevens van Porsche-rijders aangeboden op een hackersplatform, zo weet het AD te melden. Waarschijnlijk zijn deze data onderdeel van het grotere lek van vorige week. Het gaat om de gegevens van 39.000 Porsche-rijders die op straat liggen.

Voor de criminelen die specifiek geïnteresseerd zijn in Porsche en geen zin hebben om voor het complete datapakket te betalen is dit wellicht een interessant aanbieding. Waarom zou je gaan betalen voor de gegevens van alle auto’s als je een Porsche wilt jatten?

Vraag niet waar, maar een deel van de gegevens is al online te vinden. Het AD zag zodoende een aantal bekende namen voorbij komen. Nu ze toch hun persoonlijke gegevens hadden, hebben ze meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen even op de hoogte te stellen. De personen in kwestie wilden (je verwacht het niet) liever anoniem blijven. We hebben ook vernomen dat er een zekere Wouter K. in het lijstje stond, maar op diens verzoek houden we zijn identiteit geheim.

Porsche-klanten waren trouwens vorig jaar ook al de klos. Toen werd er een USB-stick gejat bij Pon met daarop de persoonsgegevens van klanten.

Bron: AD