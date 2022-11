De internationale media over het gedrag van Verstappen in Brazilië

Nou, het was me de race wel weer. Lees hier hoe de internationale media reageert op het gedrag van Verstappen.

Het ging gisteren niet zozeer over de uitslag van de Formule 1 race in Brazilië, maar meer over de move van Verstappen. De kersverse wereldkampioen had geen zin om zijn positie terug aan Pérez te geven, omdat hij ‘principes’ heeft. De nummer twee bij Red Bull is nog in gevecht voor de tweede plek in het klassement. Het was daarom wel zo fijn geweest als hij Pérez langs had gelaten, zoals de teamorders waren. Maar goed, niet dus. De relatie tussen de twee is niet meer wat het was. Wat vinden de internationale media hiervan?

BBC Sport

De BBC merkt op dat er een ‘ijzige sfeer’ is tussen de twee mannen. Ze benadrukken nogmaals dat Verstappen tweemaal kampioen is geworden mét de hulp van Pérez. Op de Spaanstalige televisie zei Pérez dan ook: ‘Als hij twee titels heeft, is dat dankzij mij’’. De Engelse zender melkt dit lekker uit en zegt dat Verstappen zelfs de teamorder negeerde en vervolgens dat niet wilde uitleggen.

ESPN

Ook hier gaat het over de teamorder. Hoe kan het nou zo zijn dat Verstappen een teamorder naast zich neerlegt terwijl hij al kampioen is? ESPN gaat verder in op het gesprek dat Verstappen had met de race engineer bij de finish. De race engineer vraagt namelijk: ‘Max, wat is er gebeurd?’. Waarop Verstappen antwoord:’ Ik heb het je de vorige keer al verteld. Vraag me dat niet nog een keer – zijn we daar duidelijk over? Ik heb mijn redenen gegeven en daar blijf ik bij’.

Auto, Motor und Sport

De Duitsers hebben over het feit dat Pérez klaagde over de banden (weinig grip), maar dat hij vooral teleurgesteld is het gedrag van Verstappen. Verder vieren de Duitsers dat Mercedes weer op het podium stond en dat het haantjesgedrag bij Red Bull hun hielp.

The Guardian

Verstappen heeft Pérez zijn hulp volgend seizoen nodig, dus het is een ‘korte termijn beslissing’. Ook benadrukt de Engelse nieuwszender dat Verstappen aan het Sky Sports F1 heeft gezegd dat hij het Red Bull team verteld heeft waarom hij deze beslissing heeft genomen. En dat hij het niet publiekelijk hoeft te doen.

Marca

De Spanjaarden vinden de actie van Verstappen een slecht gebaar naar Pérez. Niet echt slim naar zijn partner, maar ook niet naar de fans. Verstappen zal aankomend seizoen lasthouden van het litteken dat hij zelf heeft veroorzaakt.

L’Équipe

Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft zijn verontschuldiging aangeboden aan Pérez, kopt L’Équipe. ‘Het spijt met voor die Checo’, zegt Horner. Verder is er verbazing alom waarom Verstappen niet uitlegt waarom hij deze actie heeft gedaan.

En met hun vele anderen.