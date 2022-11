Laatste Lambo met V10: dit is ‘m dan!

De laatste Lambo met V10 is dit apparaat geworden.

Ook een merk als Lamborghini moet met zijn tijd mee. Ondanks dat de supercarmerken door de EU een klein beetje geholpen worden, moeten ze vooruitgang tonen. Merken als Ferrari en Lamborghini verkopen dermate weinig auto’s waar weinig mee wordt gereden, dus is de Europese Unie ietsje soepeler voor hen. Maar ook die merken zullen uiteindelijk overstag moeten gaan.

Dat betekent dat we een hoop ‘laatste der mohikanen’ gaan krijgen. De laatste V12’s, de laatste V10’s, de laatste atmosferische motoren. Oh ja, en de introductie van elektrificatie. In dit geval kiezen de Italianen van het merk met de stier ervoor om de Lamborghini Aventador-opvolger te voorzien van een hybride-setup om zo de atmosferische V12 te kunnen behouden. Ook de Lamborghini Huracán-opvolger zal een stekker krijgen.

Hoog op de poten

De laatste Lambo met V10 is deze Huracán Sterrato. Het is een trend die tegenwoordig heel erg populair is. Een sportwagen, maar dan hoog op de poten, dikke banden, zwarte bumpers, extra verlichting en nog wat attributen die moeten suggereren dat je jouw leven buiten de gebaande paden leidt. Ofzo.

De auto wordt op Art Basel (beurs in Zwitserland) onthuld over twee weken. Voor die tijd had Lamborghini al wat teasertjes voor ons. Die van vandaag is behoorlijk onthullend. Sterker nog, net als bij een Meid van Holland is er eigenlijk niets dat aan de fantasie wordt overgelaten.

Laatste Lambo met V10 gemiste kans?

We zien extra verlichting op de neus, zwarte wielkasten, een roofscoop en het meest hilarische: dakrails! Op een Huracán! Dat is dan wel weer humor. Wat je ermee moet? Geen idee. Het is op zich wel jammer dat de laatste ‘echte’ Lamborghini een verhoogd Allroad-esque geval is geworden.

Nu zijn er zat hardcore asfalt-uitvoeringen, maar een speciaal puristisch model met achterwielaandrijving, gestript interieur en een gekietelde V10 klinkt ons (letterlijk) als muziek in de oren.

