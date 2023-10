De kritiek op het personeelsbeleid van Red Bull groeit

Op zich ook wel terecht. Want aan het personeelsbeleid van Red Bull is ook nauwelijks meer een touw vast te knopen…

In de Formule 1 zijn weinig dingen zeker, dat weten we al sinds mensenheugenis. Maar bij Red Bull maken ze er helemaal een potje van, zeker als het op personeelsbeleid aankomt. En daar komt -terecht- steeds meer kritiek op. Of in elke geval worden er vraagtekens bij geplaatst.

Kijk, 1 ding is wél zeker. Max Verstappen rijdt de komende tijd gewoon in de Red Bull met startnummer 1. Daar gat helemaal niemand iets aan veranderen. Of het moet Max zelf zijn die er de brui aan geeft, maar dat zien we niet zo snel gebeuren.

Verder kan alles elk moment anders zijn dan hoe het er nu voorstaat.

Kritiek op personeelsbeleid Red Bull

Kijk eerst maar even naar het zusterteam van Red Bull, Alpha Tauri. Wat daar gebeurt snapt eigenlijk geen weldenkend mens meer. Waaronder Johnny Herbert, die het maar weer eens aankaart. Het staat nog steeds in de markt als een juniorenteam, maar daar lijkt bar weinig van terecht te komen.

Want de afgelopen races zát er een jong talent in een van de twee auto’s, die er meteen stond en zelfs punten haalde; Liam Lawson. Iets wat zowel de ouwe rotten Daniel Ricciardo en Nyck de Vries niet is gelukt dit seizoen. 1+1=2, zou je denken. Daniel mag lekker met pensioen, Liam krijgt een stoeltje en volgend jaar mag hij zich verder ontwikkelen. En daarna naar Red Bull, zou je denken

Maar nee, Lawson wordt er nadat Ricciardo is hersteld gewoon weer uitgebonjourd. Ingewisseld voor een ouwe rot die al jaren zijn niveau niet meer haalt. Zonder verdere uitleg. Terwijl je pareltjes als Lawson niet vaak tegenkomt. Onbegrijpelijk, aldus Herbert.

Die ook niet te spreken is over de druk die er vanuit Red Bull op de positie van Sergio Perez wordt gezet. Hij is inderdaad niet zo goed als Max Verstappen, maar wie is dat wel dit seizoen? En zo slecht gaat het niet, hij staat gewoon tweede. Het zou Red Bull sieren als ze hem gewoon het vertrouwen geven, aldus de Britse oud-coureur.

Maar goed, resultaten uit het verleden hebben bewezen dat Red Bull -lees:Helmut Marko- zich geen moer aantrekt van kritiek op het personeelsbeleid. En dus zullen er vast nog wel dingen veranderen, maar niet zoals wij het allemaal zouden doen.

Maar ja, Red Bull wint en wie wint heeft gelijk, toch? Zo is het dan ook wel weer.