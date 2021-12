Roadsters uit de vroege jaren ’90 – Dit zijn er 8!

We werpen een blik op de (obscure) roadsters van de vroege jaren ’90!

De betaalbare, kleine open sportwagen is een telkens zeldzamer wordende auto. Er is een Mazda MX-5 en, eh, dat was het eigenlijk. Een Mini Cabrio hebben we ook nog, maar dat is een hatchback met open ruggetje, niet een zuivere sportwagen.

Wat dat betreft moeten de fabrikanten zich gaan richten op een dergelijke auto; Dat kan met elektrische aandrijving of de verbrandingsmotor op waterstof waar Toyota mee bezig is. Het zou namelijk kunnen betekenen dat er weer een roadster revival aan komt. Toen bleek dat Mazda met de MX-5 enorm succesvol was, kwamen er ineens concurrenten als de Fiat Barchetta, MG F, BMW Z3 en Mercedes-Benz SLK.

In de vroege jaren ’90 waren er wel open sportwagens, maar het aanbod was minder groot en vrij uiteenlopend. De auto’s in onderstaand overzicht zijn dan ook absoluut geen concurrenten van elkaar, maar de enige roadsters uit de vroege jaren ’90 die enigszins betaalbaar waren voordat de markt los barste:

Alfa Romeo Spider (115.A1)

1990 – 1993

Een ware evergreen. De Alfa Romeo Spider heeft jarenlang in de showrooms gestaan. Het jaren ’70 model werd verkocht tot en met 1993. De originele Spider was een van de inspiratiebronnen voor de Mazda MX-5. Deze generatie Spider is de Valentino Rossi van de jaren ’90 roadsters. Het was jarenlang je grote idool en uiteindelijk kon iedereen er nog tegen racen en van hem winnen. *duikt nu onder de tafel*

Op de badge en relatie met de werkplaatschef na was Mazda MX-5 op alle punten beter. Het was nieuw absoluut geen goede koop. Anno 2021 is een 90-93 Alfa Spider dan wél weer leuk. Het is een ‘Je hebt de rij-ervaring van een zestig jaar oude auto met eentje van 30 jaar oud’. check hier het Alfa Spider aankoopadvies!

BMW Z1 (E30)

1989 – 1991

De ‘Zukunft 1’ kwam in 1989 op de markt. Heel kort door de bocht is het een Roadster op basis van E30-techniek. De achteras, 2.5 liter motor (de M20B25) en veel delen van het interieur zijn afkomstig van en 3 Serie E30. Is dat erg? Nee, zeker niet. Voor wie de auto net als ons een 924-944 vibe vindt hebben, dat is niet zo vreemd: zowel die

Porsches als deze BMW Z1 zijn beide door Harm Lagaay getekend en kenmerken zich door de strakke, eenvoudige styling die nog steeds staat als een huis. Ondanks de eenvoudige basis, was de Z1 niet goedkoop. Integendeel, de Z1 was schreeuwend duur. Nu was het koetswerk zeer bijzonder (alle panelen kon je omwisselen) en natuurlijk waren er ‘die deuren’. Bekijk hier de BMW Z1 rijtest.

MG RV8

1992 – 1995

Sommige dingen kun je niet verzinnen, ook niet bij dit lijstje roadsters uit de vroege jaren ’90. Dat is bij veel gevallen van MG het geval. De MG RV8 lijkt een klassieke retro-roadster te zijn. Dat is niet helemaal het geval, het is namelijk gewoon een stokoude MG B. Maar dan opgelapt met frisse bumpers, leuke wielen een Rover V8 in het vooronder. Qua concept leek het heel erg op de Alfa Spider: je kon ‘m nieuw kopen met fabrieksgarantie, maar de beleving was verregaand klassiek. Ja, er zat een sperdifferentieel op.

Maar ook trommelremmen en bladveren van de MG B! De motor was goed voor 190 pk en zorgde voor aansprekende prestaties. De MG RV8 was meer spannend dan sportief. Nieuw was het een belachelijk slechte propositie, maar het is nu een heerlijk obscure youngtimer met een mooi verhaal. Er zijn er slechts 1.983 van gebouwd. Lees hier alles over de MG RV8!

TVR S3C

1990 -1992

Een dan de weinige fabrikanten die altijd sportwagens bouwde in de periode was TVR. Stiekem was het Peter Wheeler die nog veel eerder doorhad dan Mazda dat er behoefte was aan een betaalbare doch raszuivere roadster. De auto was direct een hit.

Toen de auto net was onthuld, had Peter Wheeler al meer dan 250 orders binnen. Meer dan genoeg om de productie te rechtvaardigen. Er waren diverse S-modellen: de S1, S2, S3 en S4. Het topmodel was de V8S. Bijzonder was dat de TVR V8S goedkoper was dan een 968, maar sneller dan een 911.

Porsche 968 Cabriolet

1991 – 1995

De 968 is een van de grootste flops geweest van Porsche en toch ook weer niet. Het was een flop in de zin dat er nieuw heel erg weinig van werden verkocht. De 968 is een doorontwikkeling van de 944, dat op zijn beurt een doorontwikkeling van de 924 was. Natuurlijk was de 968 heel erg goed, maar de concurrentie was beter en goedkoper. De Cabriolet versie was een soort van open sportwagen.

Ook hier was Harm Lagaay verantwoordelijk voor het lijnenspel. De 968 was echter te duur om voor de leuk erbij te kopen. En de mensen met voldoende geld, kochten meteen een 911 Cabrio. Maar ook hier: een obscure auto met voldoende kwaliteiten om te dienen als geweldige hobby-auto anno 2021! In totaal zijn er 3.959 van gebouwd. De Boxster kon niet snel genoeg komen…

Lotus Elan SE (M100)

1989 – 1992

Eigenlijk is het een heel vreemde situatie met deze auto in het lijstje van roadsters uit de vroege jaren ’90. De originele Lotus Elan was namelijk de grote inspiratiebron voor de Mazda ingenieurs en designer. Zowel de techniek als de looks werden min of gekopieerd. Des te vreemder is dat Lotus pareerde met een betaalbare Roadster met de naam ‘Elan’!

En nog vreemder was dat de auto er absoluut niet uitzag als een Lotus. In technisch opzicht ook niet, want onder de polyester kap huisde een 1.6 Isuzu turbomotor die de voorwielen aandreef! Het is misschien wel de beste voorwielaandrijver ooit gebouwd.

En ja, op de redactie is er in ieder geval 1 Mazda rijder die nu al spijt heeft dat hij er geeneen heeft gekocht toen ze nog gewoon 4000 pond waren in de UK.

Suzuki Cappuccino (EA11R)

1991 – 1995

Deze kon je overigens wel (beperkt) in Nederland krijgen! De Suzuki Cappuccino is een heerlijke roadster, maar dan te heet gewassen. Nu kun je je door de beperkte prestatiecijfers en compacte afmetingen de aanname doen dat het geen serieuze auto is.

Niets is minder waar, want de architectuur is 100% sportwagen: achterwielaandrijving, een in lengte geplaatste motor, uitstekende gewichtsverdeling en handgeschakelde versnellingsbak. Het ontwerp is stiekem ook erg fraai, het dakje is nog altijd bijzonder.

Donkervoort S8A

1985 – 1993

Aanvankelijk wilden we een Caterham erbij pakken, toch de ultieme sportwagen. Maar een Donkervoort is de ultieme betere sportwagen. Daarbij: er staan zat Britten in dit lijstje van roadsters uit de vroege jaren ’90 en we mogen heel trots zijn op wat Joop Donkervoort heeft bereikt. De S8A was een soort tussenmodel tussen de S8 en D8.

Het was een doorontwikkeling van de S8, maar de voorloper van de D8. De S8A was iets exotischer dankzij de slimme constructie van gelijmd aluminum met popnagels. Ook was de S8 ietsje breder, wat lekker was voor Nederlandse bestuurders. De Ford-motor was goed voor 117 pk. Dat klinkt niet als veel, maar vergeet niet dat de S8A erg licht was.

