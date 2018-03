De Lamborghini Urus is eindelijk tot ons gekomen

Dit is de SUV van Lamborghini in het echt.

Ik moest weer even denken aan ons eerste bericht over de Urus, dat was 6 jaar geleden. Al die tijd hebben we gewacht op dit moment, de Lamborghini Urus is hier. Op de autoshow van Genève staat dit gele exemplaar. Er stond tevens een grijze, maar kom op, dat is natuurlijk geen kleur voor een Lambo.

Nog even kort de specs: de Urus beschikt over een 650 pk geblazen 4-liter V8 met 850 Nm max koppel. Het ding weegt 2.200 kilo maar gaat desondanks in slechts 3,6 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is 305 km/u.

Kopen? Neem als Nederlander dan minimaal 280k mee. Dat is echter geen probleem voor de doelgroep. Sterker nog, er is ons ingefluisterd dat de verkoop in ons land lekker loopt. Logisch, een Cayenne is immers zo gewoontjes. Net zoals de Bentley Bentayga, die spot je tegenwoordig ook redelijk makkelijk in het wild.

NB: Helaas konden we geen foto’s van het interieur maken, daarvoor kan ik je verwijzen naar deze gallery.