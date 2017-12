Nederlandse prijs van Lamborghini Urus is bekend

Hoeveel pegels mag je afrekenen voor zo'n SUV uit het zonnige zuiden?

Met de onthulling van de nieuwe Lamborghini Urus aan het begin van de week, was het wachten geblazen op de prijs voor ons eigen landje. De SUV van Lamborghini zou in Europa voor € 171.429 op de markt komen, maar dat bedrag was uiteraard nog zonder de hoge belastingen erbij gerekend. Zojuist gleed er echter een mailtje in onze inbox, met de werkelijke consumentenprijs voor Nederland: € 278.844.

Daarmee bevindt de Lamborghini Urus zich in dezelfde regionen als een van zijn concurrenten, de Bentley Bentayga. Of de 650 pk sterke Urus net zo’n verkoopsucces wordt als zijn verre familielid moeten we nog zien, want puur en alleen afgaande op zijn uiterlijk lijken de meningen erg verdeeld.

De Lamborghini Urus beschikt zoals gezegd over een 650 pk sterke geblazen V8 die nog eens 850 Nm aan koppel produceert. Het 4-liter blok in de luxe SUV is gekoppeld aan een achttraps automaat en schiet, ondanks zijn gewicht van ongeveer 2.200 kg, in slechts 3,6 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid vinden we pas bij 305 km/u.