Begluur de Alpina XD3 op 20″ jetsers, van alle kanten

Hebben de wielen wel twintig spaken, of zijn het replica's?

Onlangs onthulde Alpina haar variant van de nieuwe BMW X3. Net als bij het vorige model, zet de BMW-veredelaar in op diesel bij BMW’s midsize-SUV. Een gewaagde keuze dezer dagen, maar ze maken hem gewoon daar in Buchloe.

Het is de eerste keer dat Alpina aan de slag gaat met het quadturbo-blok dat we kennen uit de M550d (rijtest) en de 750d. Gek genoeg haalt Alpina in eerste instantie minder pk’s uit het blok dan BMW zelf, namelijk 388 stuks. Maar goed, dat is alsnog een flinke upgrade ten opzichte van de 265 diesel-pk’s die BMW zelf maximaal levert in de X3.

Bij de officiële bekendmaking was de XD3 slechts van twee kanten te zien en ook nog een beetje gehuld in een Alpina-groene nevel. Hoe de auto er zonder deze photoshoptastische trucjes uitziet, check je in de gallery. Beetje kleine velgen lijkt ‘ie wel te hebben. Misschien toch maar voor die 22″ units gaan…