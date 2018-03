Bootylicious? De vierdeurs AMG GT verdeelt meningen

We hebben er lang op gewacht en dat is altijd tricky. Werden de verwachtingen alsnog waargemaakt?

De introductie van de nieuwe Mercedes CLS was een beetje raar. In het verleden stond de CLS vrij hoog in de Mercedes-pikorde. Qua prijs en luxe bewoog hij zich tussen de E-Klasse en de S-Klasse. Daarbij had de auto een veel sportiever imago, dankzij de ranke koets in combinatie met de dikke AMG varianten.

Bij de nieuwe CLS hing echter vanaf moment nul de komst van de vierdeurs AMG GT ‘boven de markt’. Zou dit niet de auto worden waar je écht op zit te wachten als autoliefhebber? En zo ja, wat moesten we dan nog met die CLS? Dit sentiment werd in eerste instantie niet geholpen door de looks van de CLS, die menigeen niet direct konden bekoren. Dat terwijl de eerste schetsen die we zagen van de vierdeurs AMG GT juist veelbelovend waren.

Maar goed, nu is ‘ie er dan, wat vinden we ervan? Ik vind ‘m persoonlijk (eerste indruk) een tikje tegenvallen. De liftback-achtige looks doen direct denken aan die van de eerste generatie Panamera en de Audi A7. Beide worden weleens vergeleken met poepende honden. Ik zou dus neigen naar het bestellen van een CLS (die ik wel graaf). Maar wellicht moet je het design even op je in laten werken. Een video van de nieuwe AMG check je hier.