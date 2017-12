De Lamborghini Urus is officieel!

Na een lange periode van concepts en teasers is de productieversie van de Lamborghini Urus hier.

Hij is knotsgek en belachelijk snel. De Urus is de eerste SUV van Lamborghini sinds het LM002-tijdperk. In tegenstelling tot het legendarische model met een V12, heeft de Urus een twin-turbo 4.0 V8 gekregen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Lamborghini dat het merk met een turbo V8-model komt. In combinatie met het vierwielaandrijvingssysteem met torque vectoring hebben de Italianen er een waar kanon van weten te maken. Ze noemen de Urus de eerste SSUV: een Super Sport Utility Vehicle. Waar kennen we dat ook alweer van?

Uiterlijk

De productieversie van de Urus heeft overeenkomsten met de conceptcar, maar is in zijn geheel flink gemoderniseerd. Zoals verwacht, schreeuwt de Urus “Lifestyle SUV”. Van een extreme Lamborghini kun je niet spreken. De invloeden van de Volkswagen Groep zijn namelijk duidelijk te zien in het ontwerp. Is dat erg? Voor de fans wellicht. Dit gaat namelijk het best verkopende model worden en dat weten ze zelf ook donders goed. Standaard rolt de SUV op 21-inch wielen. Upgraden tot maximaal 23-inch behoort tot de mogelijkheden. De Italianen hebben hun best gedaan om de auto zoveel mogelijk Lamborghini mee te geven. Aan de buitenkant zie je de typische Lambo hexagon-achtige vormen en de Y-vormige verlichting. Die styling komt ook terug in het interieur.

Techniek

De SUV krijgt 650 pk en 850 Nm koppel en sprint daardoor in slechts 3,6 seconden naar de honderd. 0-200 km/u gaat in 12,8 seconden. De top ligt op 305 km/u. De V8 knalt door tot maximaal 6.800 t/pm. Met deze idiote waarden pakt Lamborghini overigens geen acceleratierecord. Zo doet de 717 pk sterke Jeep Grand Cherokee Trackhawk ook 0-100 in 3,6 seconden. Qua topsnelheid is de Urus echter sneller dan de Bentley Bentayga, die met zijn introductie werd omschreven als de snelste productie-SUV ooit (301 km/u). De nieuwe Cayenne Turbo die we onlangs reden heeft in de basis dezelfde 4.0 V8 onder de kap. In de Porsche is het blok goed voor 550 pk (0-100 3,9 seconden).

Om al dat geweld in gareel te houden komt de Urus standaard met carbon keramische remmen. Aan de turbo V8 is een achttraps automaat gekoppeld. De bak heeft een korte versnelling op lage snelheden en lange versnellingen op hoge snelheden. Trap bij 100 km/u vol op de rem en de Urus staat in 33,7 meter stil. De SUV weegt volgens Lamborghini ‘minder dan’ 2.200 kg en de Urus komt met zes (!) verschillende rijmodi. De standen luisteren naar de namen Strada, Sport, Corsa, Neve (sneeuw), Terra (off-road) en Sabba (zand). De laatste drie standen zijn nieuw. De Terra en Sabba-modi zijn onderdeel van de optielijst. De Urus beschikt -net als de Aventador S- over meedraaiende achterwielen.

Interieur

Het is geen straf om tijd te spenderen in een Urus. Mensen die langer zijn dan twee meter kunnen dankzij een wielbasis van drie meter eindelijk fatsoenlijk in een moderne Lamborghini zitten. De Urus biedt plaats aan vijf mensen. In de middenconsole plaatste Lamborghini twee schermen. Met deze schermen kunnen zaken als infotainment, climate control en de rijeigenschappen van de auto worden geregeld. Net als de Huracán en de Aventador, heeft de Urus een digitale klokkenwinkel. De stoelen zijn standaard elektrisch verstelbaar in 12 verschillende standen. Voorstoelen met massagefunctie- en ventilatie behoren tot de opties. De Urus heeft ISOFIX (jawel!) en is ook praktisch qua bagageruimte. De SUV biedt 616 liter bagageruimte. Klap je de achterstoelen plat is er in totaal 1.596 liter aan bagageruimte beschikbaar. Een bezoekje aan de IKEA is peanuts voor de Urus.

Lamborghini verwacht dat de verkopen zullen verdubbelen door de komst van de Urus. Wij ook, we zagen immers hetzelfde bij Porsche met de introductie van de Cayenne. De Italiaanse autobouwer mikt op 7.000 verkopen in 2019. Om deze cijfers in een perspectief te zetten: in 2016 verkocht Lamborghini 3.457 auto’s.

De nieuwe Urus kunnen we in de lente van de 2018 op de weg gaan zien. In Europa is de SUV er vanaf 171.429 euro, exclusief alle belastingen.