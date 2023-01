De pot met subsidie voor een nieuwe EV zit weer vol

Welkom 2023 en welkom nieuwe gevulde pot vol met EV subsidie voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto

Een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat geldt ook voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), Op oudejaarsdag hebben we al gekeken naar de occasionvariant, vandaag is het de beurt aan de subsidie voor nieuwe elektrische auto’s.

De pot met EV subsidie wordt volgestort met een bedrag van 67 miljoen euro (4 miljoen minder dan in 2022) en voor elke elektrische auto die nieuw door een particulier wordt aangeschaft is 2.950 euro beschikbaar. Dat is 400 euro minder dan in 2022 maar goed, gratis geld is gratis geld.

Het totaalbudget van 67 miljoen euro is voor de koop en private lease van nieuwe elektrische personenauto’s. Mits je aan een aantal voorwaarden voldoet uiteraard.

Jouw persoontje

Allereerst moet je een particulier zijn en een nieuwe volledig elektrische personenauto aanschaffen. Je moet een geldig woonadres in Nederland hebben én je kunt in de looptijd van de SEPP maar één keer subsidie krijgen, mits je aan de voorwaarden voldoet uiteraard.

Koopovereenkomst

Verder moet je voor het aanvragen van de EV subsidie beschikken over een schriftelijke koopovereenkomst van de aankoop van je spiksplinternieuwe elektrische auto. Die overeenkomst moet op de naam staan van de subsidieaanvrager en gesloten zijn op of na 1 januari 2023.

De Auto

Ja dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, de auto! Die moet nieuw zijn. Ja, dat hadden we al begrepen. Daarnaast moet de auto op of na 1 januari op jouw naam geregistreerd worden in het kentekenregister.

De auto moet een actieradius hebben van minimaal 120 kilometer (WLTP) en de nieuwprijs (cataloguswaarde) van de EV is minimaal 12.000 euro en maximaal 45.000 euro. Let op, het gaat om de catalogusprijs die uiteindelijk bij de RDW geregistreerd staat in het kentekenregister. Dus hou je een beetje in bij het aankruisen van de opties.

Zodra de auto is geleverd zet je hem op naam. Vanaf die datum moet je auto minimaal drie jaar op jouw naam staan anders moet je de EV subsidie terugboeken. De auto hoeft nog niet geleverd te zijn om subsidie aan te vragen, dat kun je doen zodra je de koopovereenkomst op papier hebt.

Een lijstje met auto’s

Om het allemaal iets makkelijker te maken heeft onze gulle overheid een lijst gemaakt met auto’s die in aanmerking komen voor de EV subsidie. Wij zijn de beroerdste niet en halen de nieuwe auto’s er voor je even uit en zetten ze onder elkaar:

Aiways U5 vanaf 40.185 euro

BYD Atto3 vanaf 42.998 euro

Citroën ë-C4 vanaf 40.140 euro

Citroën ë-C4X vanaf 40.840 euro

Citroën ë-Berlingo (personenvariant) vanaf 38.715 euro

Cupra Born vanaf 42.990 euro

Dacia Spring vanaf 21.750 euro

DS3 E-Tense vanafprijs nog niet def, maar onder de 45.000 euro

Fiat 500e vanaf 31.190 euro

Honda-e vanaf 36.160 euro

Kia e-Niro vanaf 44.795 euro

Mazda MX-30 vanaf 36.440 euro

MG4 Electric vanaf 30.785 euro

MG5 Electric vanaf 34.585 euro

MG ZS EV vanaf 33.585 euro

Mini Electric vanaf 38.390 euro

Nissan Leaf vanaf 35.090 euro

Opel Combo e-life vanaf 39.434 euro

Opel Corsa-e vanaf 33.999 euro

Opel Mokka-e vanaf 38.449 euro

Peugeot e-208 vanaf 32.250 euro

Peugeot e-2008 vanaf 37.530 euro

Peugeot e-Rifter vanaf 39.620 euro

Renault Mégane E-Tech vanaf 37.590 euro

Renault Twingo E-Tech vaanf 23.020 euro

Renault Zoe E-Tech vanaf 34.790 euro

Seres 3 vanaf 37.995 euro

Smart EQ ForTwo vanaf 24.885 euro

Ssangyong Korando e-motion vanaf 39.990 euro

Volkswagen ID.3 vanaf 43.990 euro

Keuze is reuze

Er is dus best wat keuze, maar let op. Kijk je bijvoorbeeld naar de Kia e-Niro en de Volkswagen ID.3 dan moet je wel echt een standaarduitvoering zonder extra opties kiezen, anders ga je zo over de grens van 45 duizend euro heen.

Speciale vermelding nog voor de Toyota Proace City Verso Electric (die stond vast hoog op je verlanglijstje). Nog wel in de lijst van SEPP, maar vanaf 1 januari is de vanafprijs 45.495 euro en komt daarmee helemaal niet in aanmerking voor de EV subsidie.

Het is maar een voorbeeld dat de lijst niet heilig is. Ga dus niet blind op de lijst van de overheid af, anders loop je straks je centjes mis. Prijzen zijn nu eenmaal aan verandering onderhevig en de catalogusprijs zoals die uiteindelijk in het RDW kentekenregister staat is leidend. Dat is je eigen verantwoordelijkheid.

Nou, als de kater is gezakt en de laatste oliebollen soldaat zijn gemaakt dus snel aan de slag met je nieuwe elektrische auto. Zorg dat je er op tijd bij bent, want al is het potje weer goed gevuld, het einde van het jaar haalt de voorraad geld meestal niet. In 2022 was in mei de bodem van de subsidiepot bereikt.

Vanaf 10 januari zijn alle ambtenaren ook weer aan het werk, en kun je om 9.00 uur beginnen met het aanvragen van je EV subsidie.