TT Assen: wij willen F1-race zonder publiek organiseren - Autoblog.nl

Een F1-race zonder publiek op het TT Circuit Assen? Organisator Lee van Dam wil het graag.

Het had zo mooi kunnen zijn, een Formule 1-race in Zandvoort. Na ruim dertig jaar zou het circus eindelijk weer neerstrijken in Nederland en hoefden de Verstappen-fans niet ver te reizen om de coureur in actie te zien. Maar, zoals we weten, gooide het coronavirus roet in het eten.

Had het ook anders af kunnen lopen? Had die Formule 1-race na ruim dertig jaar alsnog dit jaar plaats kunnen vinden in Nederland? Nou, wat Lee van Dam betreft wel. Hij is bij TT Circuit Assen verantwoordelijk voor meerdere evenementen, waaronder de Gamma Racing Day die dit weekend plaatsvindt.

In 2018 was, zoals we weten, het circuit in Assen in de running voor een plekje op de F1-kalender van 2020. Toch koos de F1-organisatie uiteindelijk voor Zandvoort. Maar, als de FOM tóch voor Assen had gekozen, dan was er dit jaar een F1-race geweest, met of zonder publiek.

Dat zegt Van Dam tegen de BNR Nationale Autoshow. Of die race dan dit jaar alsnog niet plaats kan vinden? Er was overleg met FOM, alleen wisten ze niet tot een overeenkomst te komen. “Zij hebben verplichtingen naar Zandvoort toe en dat respecteren we”, zegt Van Dam. “Ik ben wel blij dat de race in Nederland is, alleen jammer dat het niet naar Assen komt.”

Bij de Gamma Racing Day van dit weekend is er publiek, maximaal tienduizend bezoekers per dag. Dat klinkt misschien als veel, maar is dat voor TT Circuit Assen volgens Van Dam niet. Normaliter komen er namelijk tussen de 80.000 en 100.000 bezoekers. Of die tienduizend bezoekers dan overal mogen gaan en staan? Nee, benadrukt Van Dam. De paddock, normaal een plek waar naar de auto’s en motoren gekeken kan worden, is dit weekend afgesloten voor het publiek. Je krijgt een stoel waar je mag zitten, dat is het.

Het toelaten van een kleine hoeveelheid publiek, lijkt echter wel de deur op een kier te zetten voor een F1-race in Zandvoort, mét publiek. Het gebrek aan publiek is immers de reden dat de race dit jaar werd afgeblazen. Toch denkt Van Dam dat een race dit jaar op Zandvoort nog steeds niet haalbaar is. Ten eerste omdat de FOM een fee vraagt, een fee die circuithouders hopen terug te verdienen met de kaartverkoop. Daarnaast zijn er al duizenden kaartjes verkocht en zou Zandvoort dus moeten kiezen wie nu wél en niet zou kunnen gaan. Dat terwijl ze ‘een verplichting hebben met heel veel duizenden mensen’. Met andere woorden, een verstandige keuze om niet te rijden zonder publiek, stelt Van Dam. “En wij hopen maar dat volgend jaar de Formule 1 wel door kan gaan.”

Op de Gamma Racing Day is dit jaar ‘meer actie op de baan’ te zien, stelt Van Dam. Zo zijn er naast de raceauto’s, ook motoren en karts. Robert Doornbos komt langs voor een ritje met een twoseater, daarnaast rijdt Erik van Loon een ritje in Jean Alesi’s Ferrari. “En die heeft nog een twaalfcilinder, dus wij hoeven geen plaatje op te zetten maar hebben het échte geluid.”

Foto: Sainz op Gamma Racing Day van @YoRick, via Autojunk.nl.