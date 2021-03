De meest opvallende BMW M4's van Autojunk - Autoblog.nl

Ook met kleine nieren kun je van een BMW M4 een nekkendraaier maken.

Of je nu fan bent van het uiterlijk van de nieuwe BMW M4 of niet, een muurbloempje kun je de auto niet noemen. Dat ligt natuurlijk deels aan de veelbesproken nieren, maar ook de rest van de auto is extravaganter qua styling. Daardoor hoeven eigenaren die op willen vallen eigenlijk zelf niet eens meer aan de slag met wraps, spoilers en dergelijke. Hoewel er alsnog tussen zullen zitten die dat doen.

De vorige generatie was nog relatief ingetogen. Achteraf gezien dan. Als je als eigenaar écht op wilde vallen in het straat beeld moest je een Individual-kleur en bestellen en M Performance-goodies bestellen. Of met aftermarket-onderdelen aan de slag gaan. Er waren aardig wat eigenaren die dat deden. Een kleine greep uit de gespotte exemplaren die op Autojunk zijn verschenen.

M4 Liberty Walk

Foto: @rv_carphotographic

Liberty Walk is redelijk bekend geworden dankzij hun extreme popnagelbodykits, maar er zijn maar heel weinig Nederlanders die ook zo’n kit bestellen. De eigenaar van deze M4 deed het. Het resultaat is een buitengewoon brute M4. En dat terwijl de kleur helemaal niet opvallend is.

M4 met custom widebody

Als je dacht dat het niet extremer kan dan Liberty Walk: dat kan dus wel. De eigenaar van bovenstaande M4 koos voor een custom widebody met veel carbon opsmuk. De kleur is origineel (Austin Yellow), maar daarom niet minder opvallend. Bijzonder is ook dat het een cabrio is, iets wat je niet vaak ziet in combinatie met een widebody.

M4 met regenboogwrap

Een widebody aan laten meten is nogal een drastische ingreep. Er zijn ook makkelijkere manieren om de blits te maken met je M4. Door een wrap bijvoorbeeld. Dit exemplaar valt op dankzij zijn regenboogkleurige wrap. Het grote voordeel is natuurlijk dat je deze eenvoudig weer kan verwijderen bij verkoop. En dan is de lak al die tijd nog netjes beschermd geweest ook.

M4 DTM Champion Edition

Ook originele BMW M4’s kunnen opzichtig zijn. Als het een special edition betreft bijvoorbeeld. Kijk maar naar deze DTM Champion Edition uit 2014. Deze werd uitgebracht ter gelegenheid van de winst van Marco Wittman in het DTM-kampioenschap. Het speciaaltje moet het hebben van DTM-striping, zwarte velgen en carbon details.

M4 M Performance Parts

Een zeldzame special edition bemachtigen zal niet iedereen lukken. Je kunt echter altijd nog aankloppen bij BMW voor M Performance Parts. Dat deed de eigenaar van deze M4, die zijn auto liet uitrusten met een spoiler, splitter en striping op de sideskirts. Ook qua kleur is er voor iets bijzonders gekozen: Java Green.

M4 GTS

De meest extreme versie van een model komt vaak pas later in de levenscyclus, maar bij de M4 stelde BMW het geduld niet al te veel op de proef. De M4 GTS kwam ongeveer een jaar na de introductie van de reguliere M4. Het vermogen steeg naar 500 pk en ook het uiterlijk bleef niet ongewijzigd. BMW gaf de GTS een grote spoiler, een dito splitter en oranje accenten. Dat was ook meteen het enige kleurrijke, want de auto was alleen in zwart, wit en matgrijs leverbaar.

M4 CS

Na de facelift kwam er nog een extra gepeperde versie van de M4, hoewel minder extreem dan de GTS: de M4 CS. Deze versie was wel in een opvallende (en zeer fraaie) kleur leverbaar: San Marino Blue. Een spoiler en oranje accenten ontbraken alleen. Om dat te compenseren heeft de eigenaar van dit exemplaar Z-Forged velgen, extra carbon onderdelen en een aftermarket uitlaat geïnstalleerd.

Samen met de M3 zijn er van de generatie uiteindelijk meer dan 111.000 exemplaren verkocht. Vanuit dat oogpunt is het wel te begrijpen dat eigenaren iets unieks van hun auto willen maken. Sommigen gaan daar dan misschien net iets ver in. Tot slot de vraag aan jullie: zitten hier exemplaren tussen die jullie goedkeuring kunnen wegdragen? Of houden jullie het liever bij een standaard M4?