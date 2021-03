Deze 8 auto's zijn eigenlijk een Mitsubishi - Autoblog.nl

Er staat duidelijk een ander merklogo op, toch is het stiekem eigenlijk een Mitsubishi.

Een nieuwtje is jullie afgelopen week ontgaan, maar willen wij jullie zeker niet onthouden. Het afscheid van Mitsubishi in Nederland is namelijk niet zo definitief als men van te voren had ingeschat. Het merk van ‘de gestaalde perfectie zal nog eventjes onder ons blijven. Op welke wijze is nog niet helemaal duidelijk.

Mitsubishi heeft wel aangegeven dat er twee modellen bij komen, specifiek voor de Europese markt. Dat klinkt als enorm goed nieuws, toch? Voordat je een gat in de lucht springt, het zijn modellen die gestoeld zijn op Renaults, aldus Auto News Europe. Dat is op zich niet zo heel erg vreemd. Mitsubishi behoort immers tot dezelfde alliantie als Renault en Nissan behoren. De mate waarin het Renaults zullen worden, is ook niet bekend. Dat zou kunnen betekenen dat het Renaults gaan worden met een Mitsubishi-badge. Dat is niet hoe het hoort, toch?

Mitsubishi is namelijk bij uitstek een merk dat auto’s en ideeën aan andere fabrikanten geeft. Er zijn gevallen te over waar er gebruik gemaakt werd van een Mitsubishi, die op detailniveau werd aangepast. Andersom is het lijstje vrij kort. De Mitsubishi Proudia was een Nissan, maar verder was het vrij andersom. Dit zijn 9 voorbeelden van auto’s die stiekem een Mitsubishi zijn.

Eagle Talon TSI AWD

1989 – 1998

Dankzij Mitsubishi kon er zelfs een compleet nieuw merk ontstaan in de jaren ’90 in de VS. Eagle is een divisie van Chrysler. Eagle moest een een soort budgetmerk voor de petrolhead worden. Veel modellen kwamen bij Mitsubishi vandaan. De gaafste is uiteraard de Eagle Talon TSI AWD. Het is in de VS misschien wel de goedkoopste manier om (heel) snel te gaan. De Eagle Talon is namelijk eigenlijk een Mitsubishi Eclipse.

Onder de kap van dit topmodel ligt een 2.0 4G63 mét turbo, handbak en vierwielaandrijving. Standaard is deze goed voor 210 pk, maar meer en veel meer (300-400 pk) is met relatief weinig geld (paar duizend dollar) mogelijk. Daarmee doe je meteen leuk mee op de drag-strip. Brian O’Connor had deze auto moeten gebruiken, dan had ‘ie wel gewonnen van Dominic Toretto.

Dodge Stealth R/T

1990 – 1996

Misschien wel de meest technologisch geavanceerde supersportwagen van de jaren ’90 was… Een Dodge! Nee, niet de Viper. Dat was juist de meest basale sportwagen ooit gebouwd. De Dodge Stealth R/T stond aan de andere kant van het spectrum. Het was in principe eigenlijk een Mitsubishi 3000GT, een hoogwaardige Japanse supersportwagen.

Er waren drie smaakjes: een verschrikkelijke 3.0, een iets betere ES 3.0 met 220 pk en de R/T. Die laatste kon zijn spectaculaire uiterlijk waar maken met een 280 pk sterke 3.0 V6 biturbo-motor met 24 kleppen, een handbak en een ingenieus vierwielaandrijvingssysteem.

Proton Perdana V6

1998 – 2010

Een van de coolste auto’s die in Maleisië rondrijden is de Proton Perdana. Het is een grote sedan met dikke zescilinder. De auto is lang, laag en breed. De Perdana heeft wel wat Alfa Romeo-trekjes, met name aan de voorzijde (dankzij die grille). Het apparaat lijkt eigenlijk nog het meest op de ‘Sentinel’ uit GTA. Ondanks de unieke Alfa-esque grille is deze Maleise topsedan niets meer of minder dan een Mitsubishi Eterna.

Mocht je je afvragen wat een Eterna is, het is een soort luxere premium versie van de Mitsubishi Galant. In 1998 was er alleen maar een zescilinder leverbaar, in plaats van de 4G63 viercilinder. Het onderstel werd door Lotus ontwikkeld en de dikke bodykit en enorme 16” lichtmetalen velgen waren standaard.

Hyundai Equus

1999

De Hyundai Pony was de eerste ‘echte’ voor Hyundai. In minder dan twintig jaar tijd vond Hyundai het tijd voor een absolute topsedan. De Sonata en Grandeur waren leuk en aardig, maar met de Equus pakte Hyundai de S-Klasse aan nog voordat Volkswagen de Phaeton op de markt bracht.

De Hyundai Equus was een 5,1 meter grote topsedan met alle luxe aan boord. Het is in principe de voorloper van de grote Genesis-sedans. De eerste generatie Equus was in Zuid-Korea redelijk populair. In technisch opzicht was het gewoon een Mitsubishi Proudia. Aanvankelijk alleen met V6-motoren, later ook een heuse 4.5 V8.

Nissan Otti (H92W)

2005 – 2013

Japanse automerken hebben in hun thuisland veel meer submerken en modellen dan in Europa. Dat is logisch, want in Japan is 95% van de verkochte auto’s Japans. En ondanks dat de autoverkoop daar al jaren terugloopt, is het nog steeds een enorme markt.

Voor sommige merken is het een beetje lastig, met name qua kleine auto’s. Zo bouwt Daihatsu de kleine auto’s voor Toyota. De Nissan Otti is een beetje hetzelfde verhaal. Dit was jarenlang de instap-Nissan in het kei-segment, maar was stiekem niets minder dan een ge-rebadgde Mitsubishi eK.

Citroen C-Crosser

2007 – 2012

PSA was een beetje uit vorm rond deze periode. Het merk stapte te laat in diverse nieuwe segmenten die ineens populair werden. Na het missen van de Midi-MPV rage, misten ze ook de crossovers. Om snel in te haken, werd de hulp van Mitsubishi ingeschakeld. Die waren inmiddels aanbeland bij de tweede generatie Mitsubishi Outlander.

Op basis van die auto werd de Citroen C-Crosser gebouwd. Van een afstandje leek het een ‘echte’ Citroën, maar als je ze naast elkaar zet, zie je duidelijk de overeenkomsten. In het interieur al helemaal. Er was overigens wel degelijk een Frans tintje aan de auto, namelijk de uiterst puike dieselmotor. De 2.2 DW12 was namelijk een echte PSA-diesels. Er was ook een Peugeot variant, de 4007.

Mitsuoka Like

2010 – 2012

Ok, toegeven. Er was een kleine uitdaging. Hoe kunnen we rekening houden met het courante autonieuws, alsnog het merk Mitsuoka benoemen in het lijstje van de maandagavond? Simpel, de Mitsuoka Like is namelijk een Mitsubishi i MIEV om precies te zijn.

Het elektrische autootje werd door Mitsuoka voorzien van een paar bijzondere kenmerken. Met name de neus is afwijkend en niet al te fraai. Maar dat is het punt niet, een Mitsuoka, dus ook de Like, dient origineel te zijn en zichzelf niet te serieus te nemen.

Peugeot 4008

2012 – 2017

Ok, de Peugeot 4007 kennen we allemaal. Dat was het zustermodel van de bovenstaande Citroen C-Crosser. Maar PSA was erg traag van begrip. Dus op het moment dat ze ein-de-lijk een medium crossover in de showrooms hadden staan, was er ineens vraag naar een compacte crossover… Die hadden ze toen nog (lang) niet, dus klopten de Fransen andermaal aan bij Mitsubishi.

Officieel gold de 4008 als een opvolger van de 4007, maar de 4008 was in feite een ge-rebadgede Mitsubishi ASX. In Nederland werd de auto niet verkocht, maar wel Frankrijk en Duitsland (onder andere), waardoor je ze eventueel kan tegen kan komen op AutoScout of Mobile. De 4008 werd opgevolgd door de iets compactere 3008 en iets grotere 5008.

Fiat Fullback

2016 – 2019

FCA is al sinds 2010 een ‘dingetje’. De Chrysler Group en Fiat Auto hebben op het eerste gezicht weinig overlap. Dat is ook een voordeel, zowel qua autotype als markten vullen de twee elkaar uitstekend aan. Daarbij kunnen de twee ook modellen uitwisselen. Ergens is dát niet goed gelukt bij FCA. De Lancia Thema, Flavia en Grand Voyager waren een flop.

Ook is het vreemd dat FCA op sommige markten een pick-up nodig had, maar niet aan kon kloppen bij pickup-specialist RAM. In plaats daarvan was de Fiat Fullback stiekem een Mitsubishi L200, met een andere snoet en badge. Ze zijn verkocht in Europa, maar niet in Nederland. Ondanks de aanwezige ‘JTD’-diesels, is ook de motor gewoon van Mitsubishi. Onverwoestbaar dus.