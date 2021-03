Porsche Panamera brand hangt een luchtje aan - Autoblog.nl

En het luchtje van deze Porsche Panamera brand is geen na smeulend interieur, maar dat er opzet in het spel is.

Van andermans spullen blijf je af. Als het goed is was deze zin onderdeel van je opvoeding. Helaas heeft niet iedereen die memo van zijn of haar ouder(s) meegekregen. In dit geval is daar vermoedelijk een Porsche Panamera slachtoffer geworden na een brand gisteravond.

Nee, de eerste generatie Panamera is niet moeders mooiste. Dat is nog geen reden om de onschuldige vierwieler iets aan te doen. Gisteravond omstreeks 21:55 kreeg de brandweer de melding van een autobrand. Een voertuig aan de Otto van Reesweg in Culemborg zou in brand staan.

Porsche Panamera brand

Eenmaal ter plaatse bleek het om een Porsche Panamera 4.8 4S te gaan. De auto had een nieuwwaarde van €149.291. Hoewel er officieel nog onderzoeken moeten plaatsvinden hoef je geen sherlock Holmes te zijn om hier conclusies aan te verbinden. Op de bijrijdersstoel lag een grote steen waar voor de brand de ruit mee is ingegooid. Vermoedelijk heeft een persoon brandbare vloeistof in het interieur geplaatst en dit in brand gestoken.

Wellicht dat de politie de verdachte in de kraag kan vatten. Het goede nieuws is dat ooggetuigen een man hebben zien weglopen in hoog tempo vanaf de plek des onheils. De politie is een buurtonderzoek gestart. Voor de Porsche is dit vermoedelijk einde verhaal.

Foto’s: Marco van Deick/Persbureau Heitink