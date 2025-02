De meest unieke Koreaan van Marktplaats kan van jou zijn

Dikke diesel, zevenzitter, unieke badge maar wel bekend merk: ken jij deze unieke Koreaan die op Marktplaats staat al?

Het kan je vast niet ontgaan zijn dat Zuid-Korea als een malle auto’s aan het exporteren is. Wat daar wel knap aan is: dat lukt wereldwijd. Uiteraard niet met hetzelfde gamma als overal. In Korea zelf wordt het grootste deel wel verkocht, maar de Amerikaanse Kia’s zijn weer heel anders dan onze of de Amerikaanse. Zo kan het gebeuren dat er modellen zijn die juist Europa oversloegen en in Korea, delen van Azië én Amerika verkocht worden. Een zo’n auto moeten we het even over hebben.

Kia Mohave

Dat is de grootste Kia die naar de VS kwam in 2009, de Borrego. Deze grote zevenzitter, optioneel met V8, moest in het in Amerika populaire segment van ‘middelgrote SUV’s’ gaan vechten tegen de concurrentie. Op papier best een mooi recept voor de VS. De auto werd gepend door Peter Schreyer, die naast een rits Audi’s en Volkswagens uit de late jaren ’90 (de TT incluis) naar Kia ging. Hij pende deze ietwat doorsnee ogende SUV om in Azië én de VS verkocht te worden. In de VS lukte dat, eh, niet. De Borrego werd in de VS geïntroduceerd in modeljaar 2009 en aan het einde van modeljaar 2009 al weer uit de lijsten gehaald. Dit omdat de timing voor de VS nogal slecht was vanwege de crisis in 2009.

In de rest van Azië en Zuid-Korea werd de Borrego vanaf 2008 verkocht als Kia Mohave. En op het eigen continent scoorde de auto aanzienlijk beter. In ieder geval goed genoeg om de auto nog een decennium te verkopen met zelfs een milde facelift in 2016. Uiteraard met Kia-badge in de grille. Dat klinkt als overbodige informatie, maar dan ken je de Koreaanse markt nog niet.

In de thuismarkt positioneert Kia hun modellen vaak onder een unieke badge, om een soort premium gevoel uit te dragen. Zo ook bij de Mohave. Die kreeg voor de Koreaanse markt een unieke badge in de grille en achterop. Er stond ook geen ‘Mohave’ achterop, want dat stond al in het logo. Enkel de modelaanduiding. KV460 voor het topmodel met een 4.6 liter grote V8 met 340 pk. Daarnaast had je de aanduiding KV300 voor de diesel. Dat was een 3.0 liter grote V6 met 255 pk en 550 Nm. Beide waren gekoppeld aan een achttraps automaat.

Kia Mohave op Marktplaats

Zoals gezegd sloeg de Kia Mohave ons continent over. Toch kan het je nu lukken om er eentje te bemachtigen, gewoon in ons eigen land. En op Nederlands kenteken! Wetende dat de Mohave uniek uitgevoerd was voor de Koreaanse markt, weet je ook dat dit er dus eentje uit Korea is. Uit het thuisland!

Het enige dat je voor lief moet nemen is dat dit niet de 4.6 liter grote V8 is, maar de diesel. Zoals gezegd met een automaat inclusief de keuze tussen een hoog en laag bereik. Verder ziet het er lekker luxe, zelfs ietwat Amerikaans uit. Beige lederen stoelen, veel comfortopties en een navigatie in het Koreaans. Oei.

Kopen

Je hebt natuurlijk wel met deze Kia Mohave iets unieks, dat heeft voordelen en nadelen. Voordelen: je hebt écht niet dezelfde auto als je buurman. Er zijn er namelijk zo’n tien stuks in Nederland. Nadelen: onderhoud en vooral onderdelen kan een dingetje worden. Enfin, met 175.866 km lijkt deze Mohave nog een heel leven voor zich te hebben. De auto uit 2015 kwam in 2017 naar Nederland en heeft maar één eigenaar gehad. In Nederland dan.

En de kosten? 12.499 euro. Is dat veel? Mwah, je krijgt er letterlijk en figuurlijk veel auto voor, maar niet risicovrij. Voor iets unieks is het een prima prijs. Durf jij, dan mag je terecht op Marktplaats.