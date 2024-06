Deze Marktplaats occasion heeft échte kogelgaten

We hebben weer een occasion gevonden met een bijzonder verhaal.

Je hebt occasions met een schadeverleden (zoals de Crossfire van gisteren), maar het kan nog gekker. We hebben nu een auto op Marktplaats gevonden die echt een ruig verleden heeft gehad. Dat zit ‘m niet zozeer in de ernst van de schade, maar vooral in de aard van de schade. Dit is namelijk een occasion met kogelgaten.

Het zal je misschien niet verbazen, maar deze auto komt uit het Wilde Westen. Het betreft een Dodge Challenger uit Texas. De Amerikaanse eigenaar had kennelijk een keer een meningsverschil, want de auto is voorzien van meerdere kogelgaten. Dat hoort er een beetje bij, want in 2021 stond er óók al een Challenger met kogelgaten op Marktplaats.

Kogelgaten zijn nu niet direct een pré voor de meest occasionkopers, maar de verkoper weet er toch een mooie draai aan te geven. Volgens de advertentie is de auto van een maffiabaas geweest en is dit – we citeren – “EEN UNIEKE KANS OM EEN STUKJE GESCHIEDENIS OP WIELEN TE BEZITTEN.” Tsja, zo kun je het ook bekijken.

Een hele succesvolle maffiabaas was het niet, want het is slechts een V6. In Nederland is zo’n Dodge Challenger met een V6 natuurlijk alsnog een dikke bak, maar in de VS wordt je toch een beetje meewarig aangekeken.

We weten niet wat deze Dodge Challenger allemaal nog meer doorstaan heeft, maar de motorkap lijkt ook niet helemaal netjes aan te sluiten. De auto heeft ook een respectabele mijlenstand, van omgerekend 238.000 kilometer.

Daardoor is het wel de goedkoopste Challenger van Marktplaats, met een vraagprijs van €15.580. En als je een echte liefhebber bent van alles wat Amerikaans is vind je een paar kogelgaten vast niet erg.

Met dank aan Tom voor de tip!