Tesla Takedown: activisten gaan massaal demonstreren bij showrooms

Activisten trekken ten strijde tegen Elon Musk.

Elon Musk’s politieke carrière is nog maar net begonnen, maar het heeft nu al impact op Tesla. Niet zozeer door de effecten van zijn beleid, maar meer door de publieke reactie. Sommige mensen willen nu niks meer met Tesla te maken hebben. Om hoeveel mensen dit daadwerkelijk gaat is onduidelijk, maar ze zijn er.

Er zijn zelfs mensen die nog wat verder gaan en Tesla-showrooms bekladden met hakenkruizen. Dat gebeurde in Den Haag. Intussen worden er in de VS door het hele land demonstraties voorbereid bij Tesla Stores.

Onder de noemer TeslaTakedown wordt er opgeroepen tot demonstraties bij 45 Tesla Stores. De oproep luidt “Verkoop je Tesla’s en dump je voorraad.” En het is niet eens een actie tegen Tesla (zoals bij demonstraties in Duitsland), maar echt tegen Musk. Het idee is: als we Tesla pijn doen, doen we ook Elon Musk pijn.

De demonstranten hopen op deze manier de democratie te redden. Helaas is het daar al een beetje te laat voor, vrezen we. Donald Trump en Elon Musk laten zich door niemand stoppen, en zullen zich zeker niks aantrekken van een paar demonstranten.

Sowieso is het nog even afwachten hoeveel animo er is voor de demonstraties. Aangezien de demonstraties verspreid zijn over 45 locaties zal het niet overal even druk zijn. Hoe groot de Tesla Takedown wordt gaan we later vandaag zien.