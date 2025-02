Een Porsche configureren was nog nooit zo mooi

De nieuwe configurator van Porsche maakt een auto samenstellen leuker dan ooit.

Configurators zijn ervoor om een beeld te krijgen van wat je samenstelt. We hebben het idee dat de internetversie meer gebruikt wordt door mensen die totaal niet in de markt zijn voor een auto. Je kent het wel, toch even kijken hoe jij een Porsche van 200.000 euro samenstelt. Ondanks dat je zelf in een Mazda van een paar duizend euro rijdt.

Configurator Porsche

Deed je dat bij Porsche, dan krijg je zoiets als onderstaand te zien. Uiteraard als je een andere kleur selecteert, zie je dat veranderen. De weergave is eigenlijk helemaal niet verkeerd, al dan niet een beetje oppervlakkig qua hoe de kleuren doorkomen ten opzichte van hoe het er in het echt uit ziet. Maar hey, het is een goed genoeg beeld.

Niet goed genoeg voor Porsche. Het merk heeft de configurator van een nieuw likje verf voorzien. Net zoals wat we vaak zien tegenwoordig gaat het om een 3D-weergave. Dan kan je virtueel een rondje om de auto doen.

Uiteraard verandert de auto van kleur als je een nieuwe kleur selecteert, of welke andere optie dan ook. En dan krijg je met aardig realistische reflecties en lichtval een mooi beeld van wat je kiest. Het doet wat denken aan de Forzavista-modus in de Forza-games, waar je de bolides waarmee je racet in een 3D-modus kan bekijken.

Daarover gesproken, je kan ook de deuren openen en in het geval van de 911 de voorklep openen. Ook kan je uiteraard het interieur bekijken. Niet in 360 graden, want je moet kiezen tussen het perspectief vanuit de bestuurdersstoel of kijkend naar de stoelen. Maar je kan wel weer slepen om even rond te kijken.

Achtergrond

De achtergrond van de nieuwe configurator van Porsche lijkt een soort achtertuin van een dure villa, waar je overigens nog wel mag kiezen tussen dag en nacht.

Mocht je deze achtergrond niet mooi vinden, dan mag je ook nog kiezen uit een paar andere scènes. Zoals onderstaand, waar de auto geparkeerd staat naast een kunstgalerij. Porsche begrijpt hun doelgroep.

En de galerij is zelfs aan als je de nacht selecteert! De moeite waard om te vermelden: als je de deuren opent of van dag naar nacht verandert wordt de overgang mooi geanimeerd. Er is kosten noch moeite bespaard. Daarover gesproken, op Chrome (op een middelmatig sterke laptop) werkt het allemaal best soepel. Dat hebben we ook wel eens anders gezien.

Je hebt nog de keuze uit onderstaand drietal scènes, waaronder een bijzonder tafereeltje met een waterval en een effen witte achtergrond.

Als je andere modellen selecteert, zoals de Taycan in dit geval, heb je de keuze uit nog een paar andere scènes. Weet je wat, we hebben genoeg voorbeelden genoemd. Het leukste is natuurlijk zelf kijken, wat kan bij de nieuwe configurator van Porsche.