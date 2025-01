De messen zijn geslepen, Christian Horner begint met George Russel

Het is geen leuke tijd om George Russel te zijn. Want die heeft Christian Horner op zijn dak…

Het lijkt inmiddels wel weer maanden geleden, maar het seizoen 2024 in de Formule 1 is net een maandje afgelopen. En dat is jammer, want al was het op de baan niet meer zo spannend, de bitchfight tussen Max verstappen en George Russell was dat des te meer.

Het ging zelfs zo ver dat Russell niet bij Max in de buurt wilde zitten tijdens het jaarlijkse diner met alle coureurs. En ons Maxje lekker olie op het vuur gooien door te zeggen dat George kinderachtig is en niet zo moet janken. Heerlijk.

Maar Russell heeft meer vijanden gemaakt binnen het team van Red Bull. Niemand minder dan Christian Horner heeft de messen geslepen en zegt dat George beter zijn grote muil mond kan houden. Zeker als het op zaken binnen Red Bull aankomt.

Christian Horner wil dat Russel zijn mond houdt

Want wat is er nou aan de hand? Russell had gezegd dat je beter niet meer bij Red Bull kon rijden, omdat iedereen met een belangrijke functie in dat team óf al weg is, of zijn cv heeft achtergelaten bij Aston-Martin of Mercedes.

En ja, er zijn belangrijke figuren weg bij de blikjesboer, maar George praat poep, aldus Christian. Volgens RacingNews365 heeft Horner hierop het volgende gezegd:

“Ik zou me meer druk maken om andere issues als ik George was. Ik weet niet aan wie hij denkt dat die diensten aan werden geboden, maar alle sleutelfiguren hebben contracten voor de lange termijn met ons bedrijf, dat geldt onder andere voor Gianpiero Lambiase (da’s de engineer van Max)”

Horner weet wel waar de frustratie van George Russell vandaan komt, zegt hij. Heel simpel, hoge bomen vangen veel wind. In 2023 was het team op 1 wedstrijd na onverslaanbaar en dat zet kwaad bloed. Dan gaan mensen roddelen, zo ook Russell.

Goed, de messen zijn weer geslepen, wij hier ter redactie hopen dat het vuurtje tussen kamp George en kamp Max de komende twee maanden verder en verder wordt opgestookt en dat ze elkaars bloed tegen die tijd letterlijk kunnen drinken.

Want aan fair racen hebben we hier een broertje dood. Intriges, ruzies en botsingen willen we!!! Hup George! Hup Max!