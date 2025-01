Lezersvraag: Wat is de bijzonderste auto waar jij ooit in hebt gereden?

Lekker mijmeren over de dag dat je in de bijzonderste auto ooit hebt gereden. Of misschien ben je wel de bezitter van de bijzonderste auto ooit. Vertel het ons!!

Even een stukje human interest naar de mensen toe als zodanig als het ware. Even geen keihard autonieuws, maar de wederzijdse verstandhouding onderling een beetje opkrikken. Door lekker te bomen over auto’s. In dit geval de bijzonderste auto waar je ooit in hebt gereden.

Dat kan van alles zijn hè? Het hoeft geen Rolls-Royce Phantom van meer dan een miljoen te zijn, een puntgave -of uitermate krokante- Citroën Mehari kan natuurlijk ook. Beauty is in the eye of the beholder, dus jij bepaalt wat die bijzonderste auto is!

De bijzonderste auto waar je in hebt gereden?

Als we het aan onze grote roerganger vragen, wordt het een lastig verhaal. @wouter heeft namelijk zo vreselijk veel auto’s onder zijn kont gehad, dat hij allang niet meer weet wat de bijzonderste is. Maar we ullen hem vragen binnenkort aan zijn memoires te beginnen, daar kan nog best wat leuks uitkomen.

Ikzelf denk dat ik qua bijzonderste auto’s waar ik ooit in heb gereden toch naar Italië moet. En wel naar Ferrari. Want ik heb de mazzel gehad om in twee zeldzame en ultieme raspaardjes van dat merk gereden te hebben.

De eerste die ik hoog plaats op mijn lijstje van bijzonderste auto’s plaats is een Ferrari F40. Die ik niet alleen op de openbare weg heb mogen rijden, maar ook op het circuit van Zandvoort. En als je bedenkt dat dit zich afspeelde in 2002, kun je nagaan hoe speciaal dat was. Niet alleen de legacy die aan het ding kleefde, ook de manier waarop het reed was geweldig. Zeker als passagier naast Christijan Albers. Want al is de beheersing van hem ze Nederlandse taal niet zo goed nie, zijn rijkunsten zijn dat zeker wel. Hemels en onvergetelijk!

Maar de bijzonderste ervaringen zijn toch wel de ritjes met een echte Ferrari 250 California Spyder. Dak eraf, door Amsterdam toeren, genieten van de V12 en niet weten welk zintuig het nou als eerste zou opgeven. Alles was even opwindend namelijk. Zelfs alleen als passagier. Overal gevoelens die ik nooit eerder (en erna) kreeg van iets mechanisch. Een satisfyer op wielen voor mannen, komt denk ik het dichtst bij de waarheid…

Ook die ritjes vonden ruim 22 jaar geleden plaats, maar blijven in mijn hoofd zitten alsof het gisteren was. Zo schitterend.

Maar nu zijn we benieuwd of jij ook een herinnering wil delen aan de bijzonderste auto waar jij ooit in hebt gereden. Wat was het er voor een? Hoe kwam je daarin terecht? Hoe voelde het?

Vertel!!!!