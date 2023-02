Officieel: Max Verstappen en Red Bull ook in 2023 kampioen

Je leest het hier als eerste: Max Verstappen en Red Bull zijn ook in 2023 weer kampioen in de Formule 1 geworden.

Het Formule 1 seizoen is formeel gezien nog niet eens begonnen. Toch kunnen we je al vertellen wie de winnaar gaat worden. Na de eerste en enige wintertest durven wij ‘m wel aan: Max Verstappen wordt ook dit seizoen weer kampioen, net als zijn team Red Bull Racing. Yohee, Yohoo, straatfeest!

Drie dagen testen

Voor dit jaar had de FIA iets nieuws bedacht, zowel in het kader van de spanning erin houden als de kosten laag houden. In plaats van twee wintertests, werd er maar eentje afgewerkt. Bovendien was die test zelf maar drie dagen lang. De teams moesten dus spaarzaam omgaan met de tijd en harde beslissingen maken over wie welke sessie deed.

Terwijl Drugovich inviel voor de geblesseerde Stroll bij het team van Aston Martin, kozen de meesten teams ervoor de dagen te verdelen tussen beide coureurs. Red Bull echter had een andere aanpak. Speerpunt Max Verstappen deed de hele eerste dag en het tweede deel van de tweede dag. Perez mocht de andere sessies doen.

Hegemonie van Red Bull

MV1 liet meteen van zich gelden door op dag één de beste tijd te rijden met een 1:32.837. Zijn naaste belager heette Fernando Alonso, die op zachter rubber in de snelle Aston Martin net niet aan de tijd van de regerend kampioen kwam. Belangrijker echter: Ferrari en Mercedes volgden op gepaste afstand van onze held. De twee coureurs van team rood gaven zo’n vier tienden toe op hetzelfde rubber. Mercedes kwam er eigenlijk helemaal niet aan te pas.

Feitelijk waren dag twee en drie meer van hetzelfde. Met als enige verschil dat Alfa Romeo met Zhou op dag twee even de headline wilde pakken. De rode Alfa ging op zacht rubber naar P1, maar was nauwelijk sneller dan Max, die op veel harder rubber reed. Een klein olielek zorgde voor het enige oponthoud dat Red Bull in drie dagen tegenkwam. Dit terwijl de Mercedes van Russell niet alleen niet snel was, maar ook een keer stilviel op de baan.

Op dag drie was het beeld andermaal hetzelfde, alleen mocht Perez in de superieure RB19 nu zijn naam bovenaan het lijstje zetten. De hosanna-sfeer is compleet bij Red Bull. Beide coureurs zijn positief over de auto, hebben ongeveer dezelfde feedback en op harder rubber wordt er harder gereden dan alle anderen op zachtere banden. Op de C4 reed Perez de snelste tijd van de test met een 1:30.305. Lewis Hamilton kwam nog het dichtst in de buurt, maar gaf alsnog dik drie tienden toe en dat op het zachtere C5 rubber. Max en Red Bull zijn dus weer kampioen.

Andere uitblinkers en tegenvallers

Achter het dominante vertoon van Red Bull en Verstappen vallen de prestaties van Aston Martin in positieve zin op. Team groen moet beter ten opzichte van de zevende plaats van vorig jaar in het WK. Het ziet er naar uit dat de AMR23 in ieder geval een deel van de ambitie van Lawrence Stroll ook waar kan maken.

Ferrari lijkt andermaal tweede macht te zijn, hoewel de rest van het veld dichter bij Ferrari zit dan Ferrari bij het kampioensteam. Bij Mercedes loopt het nog niet op rolletjes. Hoewel de berichten vanuit het team zijn dat de W14 een stuk betere basis vormt om mee aan de slag te gaan dan de W13, heeft de Merc vooralsnog geen indrukwekkende pace getoond. Ja, Hamilton was vandaag tweede, maar als je kijkt naar de banden en de tijd, is dat niet indrukwekkend. Tenzij Mercedes de oude zandzakken weer van stal heeft gehaald en volgend weekend een seconde sneller is, wint Max niet alleen het kampioenschap, maar ook alle races.

McLaren heeft de slechtste test achter de rug van alle teams; weinig tekenen van snelheid, de meeste gemiste tijd met problemen…al met al geen situatie om jaloers op te zijn. Alpine is het grootste dark horse. De Fransen gingen geen moment voor snelle tijden en zachte banden. Dat gezegd hebbende waren de tijden dan ook geen moment indrukwekkend. Bij Alpine maakt men echter de indruk dat het allemaal goedkomt. Waarschijnlijk worden ze dus weer vijfde in het WK.

Nyck gaat goed in Alpha Tauri

Op de laatste dag ging Nyck de Vries niet hard, maar op dag twee was hij vierde. De pace lijkt erg vergelijkbaar te zijn met die van Tsunoda en teambaas French Toast geeft te kennen dat DEV heel veel en goede feedback geeft. Het is echter moeilijk in te schatten hoe Alpha Tauri het doet ten opzichte van de andere teams in het middenveld. Eigenlijk is er maar één ding echt duidelijk: Verstappen is drievoudig kampioen! Voor de rest van de uitslagen, moeten we even het seizoen afwachten…