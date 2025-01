Is dit de meest roze Porsche 911 ooit?

De eigenaresse doet haar bedrijfsnaam eer aan.

Je dacht dat de Porsche 996 van Wouter al roze was? Wel nee, dat is nog maar het begin. Voor de volledige Barbie-spec zorgt de Nederlandse 992 Carrera 4 GTS Cabrio die je afbeeldingen ziet. Ik kan geen Porsche 911 herinneren waar meer roze op zat. De stiksels, de deurlijstverlichting, ventilatieroosters, een groot deel van het leer, de wielen: zelfs het racestreepje om het midden van het stuur aan te geven, is in de knalkleur.

Als je net als ik je hebt verbonden aan een vrouwelijke millennial – of je een (klein)dochter in deze leeftijdscategorie hebt – dan komt de naam Pink Gellac je misschien bekend voor. Bij wie er geen belletje gaat rinkelen: dit is een bedrijf dat nagellak en bijbehorende accessoires verkoopt. Anders dan de Engelse naam doet vermoeden, worden er ook niet-roze kleurtjes verkocht.

Speciaal project

We noemen dit bedrijf omdat de eigenaresse, degene is die deze 992 heeft samengesteld. Om tot de meest roze Porsche 911 ooit te komen, werd de Sonderwunsch-divisie ingeschakeld. Mocht je ze nog niet kennen: deze groep Porsche-medewerkers helpt je bij het verwezenlijken van ‘speciale wensen’.

De speciaal wens van de lakjesmaker was blijkbaar een ontzettend roze Porsche 911. Daarvoor grijpt Sonderwunsch een bijzondere pot verf. De roze kleur is inderdaad de iconische Ruby Star-kleur. Je kent de kleur natuurlijk als carrosserietint op de legendarische 964 Carrera RS 3.6. Toen heette het kleurtje nog Ruby Stone, maar tegenwoordig hanteert Porsche de naam Ruby Star.

911 992 Carrera 4 GTS

Ondanks dat er inmiddels een 992.2 Carrera GTS is, koos de rozeliefhebster voor de pre-facelift. De 3,0-liter boxermotor zorgt voor 480 pk en een topsnelheid van 309 km/u. De sprintsnelheid is dankzij vierwielaandrijving het kortst van alle Carrera’s: 3,3 seconden.

Wat er voor de roze Porsche 911 992 is betaald, is niet bekend. Gelukkig staat er nog een Sonderwunsch Carrera 4 GTS cabrio te koop bij Porsche Centrum Gelderland. Daar wordt € 229.900 voor gevraagd. Rond die koers zal de Rubystar 992 ook wel zijn gegaan.

Foto: Porsche Centrum Gelderland