Jos Verstappen nu tevens ‘bedreigd’ door Christian Horner

Jos Verstappen voelt zich wat bedreigd door een boude opmerking van Christian Horner.

Jos Verstappen, the gift that keeps on giving. De op een na beste Nederlandse F1 coureur ooit kwam gisteren al voorbij op onze website. De fittie met Christian Horner is nog altijd niet in vrede afgesloten, zo blijkt wel. Jos zou een demorun in een Red Bull RB8 doen op de Red Bull Ring dit weekend. Maar Christian Horner bleek daar geen fan van te zijn, naar verluidt. De teambaas wilde er voor gaan liggen en Jos deed het uiteindelijk helemaal maar niet meer. ‘Als het zo moet dan niet hè!’.

Waarom Horner nou per se Jos niet in de auto zou willen hebben blijft een beetje een raadsel. We weten natuurlijk dat de twee achter dezelfde scharrel aanzaten. Maar dat leek allemaal een beetje een zaak van het verleden te zijn. Niet dus, kennelijk. Maar wacht, er is meer!

Jos heeft nu bij Viaplay laten weten dat Horner hem zelfs ‘bedreigd’ zou hebben. Althans, Horner zou geopperd hebben dat als Jos in de auto ging zitten ‘hij maar moest hopen dat de remmen het nog deden’. We zien het wel voor ons dat Christian dit als een Britse manier van humor inderdaad gezegd heeft. Maar bij Jos viel het gezien de hele situatie in verkeerde aarde:

Als teambaas vind ik niet dat je je zo moet gedragen. Max zat er ook bij en die schudde zijn hoofd. Maar ja, het gaat erom wat het beste voor Max is. Jos Verstappen, gedraagt zichzelf altijd wel goed

Als afsluiter heeft ons Jos nog een dreigementje voor Red Bull in petto:

Zo lang ze een goede auto bouwen en dat allemaal goed gaat is het prima. Maar zo gauw dat niet meer het geval is… Jos Verstappen, heeft wel zin in een Mercedes van de zaak

Waarvan akte.