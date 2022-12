De nieuwe Donkervoort F22 is in no-time uitverkocht

Donkervoort heeft geen moeite om de nieuwe F22 te slijten.

Met nog vijf dagen te gaan durven we wel te stellen dat de Donkervoort F22 waarschijnlijk de meest sensationele auto van het jaar was. We hebben er nog niet mee gereden, maar dat zeggen we puur op basis van de cijfers.

750 kg

Terwijl Lotus inmiddels loodzware auto’s aan het bouwen is, komt Donkervoort met een auto die nog écht licht is. De gloednieuwe F22 weegt namelijk slechts 750 kg. Ook al oogt de auto harstikke modern, het basisprincipe van de Lotus Seven is dus nog steeds gebleven.

Vijfcilinder

Een auto die maar 750 kg weegt hoef je natuurlijk helemaal niet veel vermogen te geven, maar bij Donkervoort dachten ze: wat als we dat nu gewoon wel doen? Zodoende heeft de welbekende Audi-vijfcilinder in de F22 maar liefst 500 pk.

Sensatie

500 pk op 750 kg: dat moet een sensatie van jewelste zijn. Daar kan de Lotus Evija met al zijn 2.000 pk’s niet tegenop. Daarbij heeft de Donkervoort F22 ook nog gewoon een ‘ouderwetse’ handbak. Die met zijn automatische rev matching overigens best wel modern is.

Prijs

Ondanks alles is het prijskaartje van de Donkervoort F22 toch wel aan de hoge kant. De vanafprijs is namelijk €245.000, exclusief belastingen. Als je deze auto op Nederlands kenteken wil hebben, kom je dus op een bedrag van dik drie ton.

Veel geld

Dat is toch wel veel geld voor weinig auto. Donkervoort weet het echter mooi te verkopen. Ze hebben het namelijk over “hypercarsensaties voor een supercarprijs.” En daar is waarschijnlijk geen woord van gelogen.

Uitverkocht

De prijs was blijkbaar schappelijk genoeg, want de Donkervoort F22 is in no-time uitverkocht. Dat meldt het merk tussen neus en lippen in hun kerstgroet. Dit betekent dus dat de Donkervoort F22 binnen twee weken na de introductie uitverkocht is.

75 stuks

Nu worden er ook maar 75 stuks gebouwd, maar desondanks kunnen ze bij Donkervoort toch met een goed gevoel Kerst vieren. Er zijn ongetwijfeld kleine sportwagenfabrikanten die heel wat meer moeite zouden hebben om 75 auto’s te slijten.