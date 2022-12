NIO ET7 – rijtest en video

Eén van de vele Chinese EV’s die in de komende periode de oversteek wagen naar Europa. De NIO ET7 ziet er in al geval al apart uit, hoe het rijdt vertellen we je in de rijtest.

Het lastige voor alle nieuwe merken en hun potentiële kopers wordt om al hun modellen in perspectief te plaatsen. De rijtest van de NIO ET7 zou daarom wellicht direct met de prijs moeten beginnen, dan kan je bepalen of je überhaupt in de markt bent. Ik wacht er nog heel even mee, eerst de overige specificaties.

Met een lengte van de 5,1m is een NIO ET7 bijna formaat Mercedes S-klasse en BMW 7-serie. Een serieus lap van een auto met ook nog een wielbasis van drie meter, wat potentieel dus een enorme ruimte in het interieur biedt. De “naam” ET7 staat overigens voor Emotional Tourer, formaat 7 uit 10. Het kan bij NIO dus ook nog wel groter. De geclaimde cW waarde is een bijzondere indrukwekkende 0,21. Ook indrukwekkend is de massa leeg die maar liefst 2354kg bedraagt.

De grote wielbasis vertaalt zich direct terug in een fantastische beenruimte achterin. Wat dat betreft S-klasse waardig, maar de zitpositie is matig met een nogal lage zitting. Chinezen zijn dol op veel beenruimte achterin, maar in dit geval is het ten koste gegaan van de bagageruimte. De traditionele achterklep geeft toegang tot een vrij krappe kofferbak. Een speciale plek voor de laadkabels ontbreekt en er is geen frunk.

652 pk!

Het is indrukwekkend veel, maar er moet ook 2354 kg + inzittenden worden meegesleept. Verwacht geen Porsche 911 Turbo S prestaties, maar een stakker is het ook weer niet. De voorste motor levert 180kW/245pk, de achtermotor 300kW/408pk en totaal is er maximaal 850Nm beschikbaar.

De topsnelheid is begrensd op 200 km/u en de sprint naar de 100 duurt 3,8s. Mocht je dat allemaal te heftig vinden, dan zijn er diverse Drive Modes waarin het kalmer aangaat. In het uiterste geval kan achterste motor worden uitgezet en dan ga je in 12,9s naar de 100. Dat voelt nog trager dan het klinkt, dus dat valt niet aan te raden. Met één van de middelste standen ben je het best bediend. Houd er wel rekening mee dat er geen kickdown is waarmee je de verdwenen pk’s er weer bij tovert.

Het weggedrag is keurig, maar niet spannend. Dat de NIO ET7 best overhelt, merk je vooral bij een lastwissel. Voor de rijeigenschappen zal je niet perse deze Chinese EV willen kopen, maar je hoeft hem er ook niet voor te laten staan.

Range, laden en snelladen NIO ET7

Er zijn direct twee versies van de NIO ET7 beschikbaar, maar er komt ook nog een versie met een gigantische batterij en dito range. De 150 kWh versie is er nog niet, maar moet 1000 km kunnen halen. Dat is wel de range volgens de minder strenge Chinese CLTC-cyclus en beschikbaar is die versie nog niet.

Voor nu zullen we het moeten doen met de NIO ET7 met 75kWh accupakket die een WLTP range heeft van 445km. De testauto had de 100kWh batterij die in theorie 580km ver komt. In de praktijk niet, maar dat is niets nieuws met elektrische auto’s.

Het regulier AC laden doet de NIO ET7 via driefasen met 11kW, helemaal prima.

Snelladen zou met maximaal 130 kW moeten plaatsvinden, maar die waarde zagen we bij lange na niet op het display verschijnen. Na een kortstondige piek op 85 kW zakte het nog wat verder in met het voller raken van de accu.

Het was helaas niet het enige slechte nieuws over het thema snelladen. Voor één van de werkdagen mochten we op pad naar onze partner Mobility Service in Eelde. Gezien de reisafstand van bijna 500 km heen en weer, was een laadstop noodzakelijk. Helaas voegt de NIO ET7 die niet automatisch aan de route toe, terwijl de te rijden afstand de resterende range overtrof. Dan maar handmatig een laadstop toevoegen, dat kan de navigatiesoftware van NIO wel. Alleen één ding niet; en dat is filteren op snellaadstations. Daarvoor konden de smartphones weer uit de zak getoverd worden.

Accu’s wisselen dan maar

Qua snelladen en de navigatie ernaar toe slaat de NIO ET7 een beetje een modderfiguur, zeker gezien het prijskaartje. Nu zet NIO ook in op andere technologie, namelijk die van het batterij wisselen. Inmiddels zijn de eerste twee batterij wisselstations van NIO in Nederland geopend. Ze beloven dat er 100 stations in Europa zullen staan aan het einde van 2023.

Bij zo’n wisselstation rijdt de NIO zelfstandig naar binnen en robots schroeven de lege accu er onderuit en voorzien de ET7 van een opgeladen accu. In theorie zou je voor vakanties dan een grotere accu kunnen huren, hoewel dat nog niet heeft uitgewerkt.

In theorie klinkt het goed en het werkt op zich wel. Alleen wordt het nog erger dan wat je nu al met snelladers hebt. Er zijn veel, en veel meer tankstations dan snelladers in Nederland, laat staan in Europa. De actieradius van een EV is ook veel kleiner, dus je moet vaker een laadstop maken. Doordat de dekking van wisselstations nog vrij lang bijzonder laag zal zijn, zal je je route er fors op moeten aanpassen. Dan wordt het rekenen wat langzamer is: snelladen en een kortere route of omrijden en binnen 5 minuten weer door met een volle accu. Ik denk dat ik het antwoord al wel weet…

De auto die alles heeft, maar niets wat lekker werkt

Deze titel rolde uit mijn typemachine. Toen las ik hem terug en het staat er wel heel hard. Ik kan er niets leukers van maken.

Wie de NIO ET7 voor het eerst ziet, kan er niet omheen. Je ziet een taxibord, wat geen bordje blijkt te zijn. Daar zit de LIDAR-scanner, die overigens één van de 33 sensoren is die de omgeving scannen of in kaart brengen. Qua rijondersteuning moet de NIO ET7 de lat dus heel hoog leggen, maar jullie hadden de titel van deze paragraaf al gelezen.

Zelden heb ik in zo’n irritante auto gereden waarin er zoveel onterechte waarschuwingen voor gevaar om mijn oren kreeg. De adaptieve cruise control heeft stuurondersteuning, maar is zo aan het slingeren dat het nooit enige rust voor de bestuurder geeft. Bovendien vindt de NIO regelmatig dat je een witte lijn overgaat, daar wijst de ET7 je op met verschillende geluiden. Rijd je zelf en je houdt de systemen aan: hetzelfde recept.

De software is dus nog lang niet klaar, dan toch liever minder systemen die wel fijn werken. Op een aantal momenten verdween ook de indicatie van de ingestelde snelheid, terwijl de adaptieve cruise control wel actief was.

Dolby Atmos en panoramadak

Ook in het interieur pakt NIO uit met 23 luidsprekers die Dolby Atmos (7.1.4 kanaals) geluid kunnen weergeven. Op de achterbank zijn fijne kussentjes op de hoofdsteunen geplaatst en het panorama dak is bijna 2 vierkante meter groot.

Zoals bij alle auto’s zal je de meeste instellingen via het 12,8 ” touchscreen moeten aanpassen. Soms is het wat zoeken, maar “gelukkig” is er ook de NOMI assistent. Die is niet te missen, want ze staat op het dashboard en “kijkt” je aan. Het is een aardige gadget die gedeeltelijk de soms problematische bediening oplost. Naar Apple CarPlay en Android Auto zoek je vergeeft, NIO wil zijn eigen ecosysteem met software opbouwen.

Hoeveel kost de NIO ET7?

Het was een vraag waar NIO in eerste instantie geen antwoord op wilde geven. Dat zit zo: in plaats van auto’s aan je verkopen, wil NIO in principe abonnementen slijten. De voordeligste Nio ET7 met 75-kWh accu kost 1.300 euro per maand. Daarvoor mag je dan 1.250 kilometer per maand rijden, iedere extra kilometer kost 30 cent.

Dat zijn bedragen die een Nederlander privé voor een auto gaat uitgeven, dus de NIO ET7 moet een zakelijke doelgroep gaan aanspreken. Vooral omdat contracten in principe drie jaar zijn, dus je gaat een commitment aan van een halve ton aan euro’s.

Voor de zakelijke markt is de catalogusprijs niet geheel onbelangrijk, de tijden van nul procent bijtelling voor (PH)EV’s liggen al tijden achter ons. Inmiddels heeft NIO ook aangekondigd dat auto’s ook gekocht kunnen worden, maar de RDW weet ook altijd raad om een catalogusprijs bij een kenteken te toveren. De NIO ET7 uit de rijtest kost een indrukwekkende € 94.151,- Bijbehorende bijtelling hakt er dan flink in.

Is de NIO ET7 het waard?

Niets zo persoonlijk als de autokeuze, dus ik bevind me op dun ijs hier. De hoeveelheid power is indrukwekkend, maar daarvoor kan je ook bij de KIA EV6 GT of de Tesla Model S Plaid terecht. De rest van de auto is op de meeste fronten niet indrukwekkend en is ook niet echt een prijspakker. Trek je eigen conclusie….