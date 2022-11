Donkervoort F22 wordt sneller en lichter dan ooit

We beginnen steeds meer info te krijgen over de aankomende gloednieuwe Donkervoort, de F22. Verwacht een zeer heftig apparaat!

Vorige maand werd duidelijk dat Donkervoort binnenkort de D8 GTO gaat aflossen. Dat gaan ze doen met een nieuw model genaamd F22. Daar hebben we alles al behandeld over het hoe en wat met wat speculaties. Nu wordt er iets meer concreet.

Donkervoort F22

Wat ten eerste concreet wordt: we mogen de Donkervoort F22 op 10 december verwachten. Nog een maandje wachten, dus. Wat we ook weten: het wordt dus echt een gloednieuwe auto, geen D8 GTO met wat nieuwe dingetjes erop. Dit wordt echt de volgende generatie Donkervoort. En dat is best spannend, dat zal namelijk voor het eerst worden sinds 2007.

Lichter, sneller, beter

Uiteraard wordt het allemaal een stukje beter dan de D8 GTO, dus de F22 gaat de beste Donkervoort ooit worden. Het wordt een tweedeurs, tweezits supercar volgens het merk en terwijl ze bezig zijn: het wordt de lichtste supercar ooit. De F22 gaat ‘minder dan 800 kg’ wegen. De F22 wordt groter dan de D8 en er is extra torsiestijfheid in het nieuwe chassis, waardoor je tot wel 2G kan voelen in bochten. En dat dus allemaal terwijl de F22 vederlicht gaat worden.

Styling

Over de styling kunnen we kort zijn: dat weten we alleen op detailniveau. Bovenstaande afbeelding is het eerste ‘echte’ plaatje dat er is en laten we wezen: je ziet er niet zo veel op. Wel deelde Donkervoort al wat schetsen van de F22 waardoor we min of meer een beeld krijgen. Het lijkt wel nog steeds het ‘Lotus Seven-recept’ te worden: een smalle koets met wielen die uitsteken alsof het een F1-auto is. In het interieur bespeuren we een pookknop die lijkt op de pookknop van een handbak. Dat zou fijn zijn, want een handbak is fijn en de wetenschap dat de Donkervoort F22 geen EV is, is ook fijn.

Prestigeproject

De Donkervoort F22 ontstond als een soort prestigeproject van Denis Donkervoort, zoon van Joop natuurlijk. Zo’n vijf jaar geleden ontstond het idee voor de F22. Denis heeft inmiddels het stokje overgenomen van Joop als Managing Director van Donkervoort. Nog een maand geduld en dan komen we alles te weten over deze grote volgende stap van Donkervoort. Wij zijn alvast een klein beetje trots.