Dit is de nieuwe Donkervoort F22!

Een nieuwe Donkie die onthuld wordt, dat maak je ook niet iedere dag mee. Dit is de gloednieuwe Donkervoort F22!

Na het verscheiden van Spyker -altijd even dubbelchecken, je weet het nooit zeker- is Donkervoort in de autowereld Neerlans hoop in bange dagen. Ja, we hebben natuurlijk nog VDL en die mogen nog eventjes wat producten van BMW maken. Maar dat is toch anders. De toko van Joop Donkervoort en zijn afstammelingen geldt, totdat Lightyear de One op de markt brengt, als enige overgebleven Nederlandse automerk. Onze excuses, als we met dit statement enthousiastelingen die in een schuur magie produceren keihard tegen de borst stuiten.

Donkervoort doet het nu al een tijdje met de D8 en al diens variaties. Het origineel is inmiddels geëvolueerd tot een monsterlijk apparaat van carbon dat vrijwel alle supercars uitlacht. In ieder geval voordat de vijfpitter van Audi op topsnelheid ingehaald wordt door een V8, V10, of V12 met vijf miljoenmiljard pk.

Elf jaar na de introductie van de D8 GTO is het echter tijd voor een nieuw model. Deze heet de F22. Bij die naam denk je wellicht aan de F-22 Raptor van Lockheed Martin of de BMW 2-Serie van BMW. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de Donkervoort een mix is van de twee. Een F-22 Raptor besturen is -vermoedelijk- een nog iets meer viscerale ervaring. Echter, je hebt wel iets meer feeling met de elementen dan in een 2-Serie.

Naam is referentie naar dochter

De naam is echter geen referentie naar het gevechtsvliegtuig, maar heeft een lievere basis. Zoals de ‘D’ in ‘D8’ ooit een verwijzing was naar de eerste letter van de voornaam van Denis Donkervoort (de zoon van Joop en huidig managing director van het bedrijf), is de F nu een verwijzing naar de dochter van Denis. Die heet namelijk Filippa. We hopen dat we het goed schrijven, maar het begint in ieder geval met een ‘F’. De ’22’ werd in de video niet uitgelegd maar zou met ons huidige jaartal te maken kunnen hebben.

Minder carbon

Ten opzichte van de laatste iteratie van de D8 GTO heeft de F22 iets minder carbon-content. Donkervoort heeft het over 54 procent in plaats van 98 procent. Toch is de F22 lichter en sterker dan de D8. Dit komt onder andere door X-Core. De F22 heeft twee keer de torsionele rigiditeit van zijn voorganger. Een andere innovatie is actieve ophanging. De Williams F1 bolides van destijds werden er ook niet trager van.

Zoals zijn spirituele vader (de Lotus 7), is de Donkervoort F22 weer gebouwd volgens het less is more principe, van ’toegevoegde lichtheid’. De reminstallatie is tien kilo lichter dan voorheen en zelfs op de elektronica is drie kilo bespaard. Het is bijna een mirakel dat er überhaupt nog een auto staat en niet een veertje.

Aandrijflijn en prestaties ouderwets goed

De F22 gaat uiteraad als een jekko. In 2,5 seconden tik je de honderd aan, vijf seconden later de tweehonderd. De topsnelheid is 290 kilometer per uur, maar dan is wel je haarstukje al van het hoofd gevlogen. Tenzij je het Targa-dak dicht houdt wellicht.

Velen vreesden wellicht elektropower of de introductie van een kleinere motor. Maar die vrees kan de ijskast in. De power wordt andermaal geleverd door de bekende vijfpits turbotor van Audi. Die levert in dit geval 500 pk en stuurt uiteraard al het vermogen alleen naar de juiste wielen. Dit gaat via een handbak met rev-matching, voor het geval je talent het potentieel van de auto niet matcht.

75 units

Aanvankelijk zouden er 50 units van de F22 komen, maar inmiddels is dat aantal opgetrokken naar 75 units. De auto komt beschikbaar in Europa, de Verenigde Arabische Emiraten en in de Verenigde Staten. Koop dan?