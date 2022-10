Donkervoort houdt het duister met aankomend model

Er zit… iets aan te komen bij Donkervoort. Er wordt nog geheimzinnig gedaan, maar “it will be worth the weight”. En dat is geen tikfout.

De Nederlandse bijdrages aan de auto-industrie blijven bijzondere verhalen. Merken die geen auto’s meer bouwen (Spyker, DAF), merken die nooit verder kwamen dan wat stoere verhalen (Vencer, Savage Rivale) en merken wiens succes eigenlijk nog moet beginnen (Lightyear). Toch hebben wij natuurlijk ook gewoon een merk dat al 45 jaar zijn mannetje staat. Met een vast recept dat maar een paar keer een échte revolutie meekreeg en nog steeds gewoon uit de fabriek rolt. We hebben het dan natuurlijk over Donkervoort.

Donkervoort

Het oh zo simpele Donkervoort ontstond uit de nood om de Engelse Lotus Seven hier goedgekeurd te krijgen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een rasecht sportwagenmerk. Nou was het basisrecept vaak wel ‘gewoon’ zoals een Lotus kitcar, tot de D8 GT in 2007 het een beetje meer eigen maakte. Waar je een Lotus kitcar uit duizenden herkent met zijn ronde koplampjes en simpele ‘greenhouse’, werd de D8 GT een beetje als dat recept met wat extra modern design. Voeg daar in 2011 de D8 GTO aan toe en je hebt het nieuwe basisrecept dat Donkervoort nog steeds bouwt.

Donkervoort is iets van plan

Ook al zijn wij met recht trots op Donkervoort, het is en blijft een klein sportwagenmerk waar in kleine volumes wordt gerekend. Het basisrecept is dus stokoud en ook de ‘revolutie’ die de D8 GT in gang zette is inmiddels al weer 15 jaar geleden. Tijd voor een klein beetje spanning: Donkervoort voert iets in hun schild. Op hun website is iets te vinden over de ‘Donkervoort F22’.

F22

Of de naam toevallig wordt gedeeld met een straaljager uit de koningsklasse (F-22 Raptor) is niet bekend, maar volgens Donkervoort deelt de aankomende F22 iets met het vliegtuig: “you’ll never see it coming.” Met alle respect, we willen natuurlijk wel goedkeuring voor voetgangersveiligheid. We wilden zeggen ‘alle ongein terzijde’, maar daar helpt de volgende zin van Donkervoort niet aan mee. De slagzin voor de aankomende F22 is “it will be worth the weight.” Betweters denken nu wellicht aan een taalfout, maar denk nog eens goed na over het drooggewicht van een gemiddelde Donkervoort. Snap je hem?

Nieuw model?

Eerlijk is eerlijk, leuk bedacht. Maar die ‘weight’ duurt dus nog wel even. In die tijd kunnen we even lekker speculeren. Want wat gaat de Donkervoort F22 worden? Ook Donkervoort is er namelijk goed in om de basis van een D8 GTO een klein beetje aan te passen en er een nieuwe speciale editie van te maken. Je verwacht dan dus eigenlijk wellicht een D8 GTO F22 Edition of iets in die richting.

Toch lijkt het ook niet onwaarschijnlijk dat de F22 echt een soort volgende generatie Donkervoort wordt. Nou betekent een volgende generatie Donkervoort niet dat er ineens revolutionair gedaan hoeft te worden, dus verwacht wel gewoon een Lotus Seven-achtige basis met extreem laag gewicht. Donkervoort gebruikt voor de D8 GTO de EA855 Audi 2.5 liter vijfcilinder TFSI motor en die is nog in productie voor de Audi RS(Q)3. Al werkt een recept als dat van Donkervoort ook prima met een kleinere motor. Als downsizing moet om te overleven, dan hebben wij ook geen probleem met een lekker opgevoerde viercilinder.

Elektrisch?

Ultra-‘downsizing’ zou natuurlijk het zijn van een elektrisch model. Het zou toch niet…? Nou, wij denken van niet. Er is namelijk al wel bekend dat de Donkervoort F22 ‘minder dan 1.000 kg gaat wegen.’ Aangezien alle fabrikanten van lichtgewicht sportwagens aangeven dat een streefgewicht van 1.300 kg met accu’s al lastig is, lijkt het evident dat het geen EV wordt. Of Donkervoort heeft met dank aan je reinste magie een lichtgewicht EV gemaakt die nog eens leuk zou kunnen zijn ook.

Lekker geheimzinnig dus, we weten eigenlijk nog helemaal niks over de Donkervoort F22. Wij gewichten er wel op. Al werkt die grap een stuk minder goed in het Nederlands.