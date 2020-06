De nieuwe Mercedes-AMG E63 4MATIC+ is hier

Op basis van de E-klasse facelift heeft Mercedes-AMG het doek getrokken van de nieuwe E63 4MATIC+.

Bruter, sneller en meer vermogen dan ooit. Dat zijn vaak drie termen die je hoort bij het zien van een nieuwe auto. Of dat nu een geheel nieuwe generatie of een facelift is. Dat laatste, meer vermogen, gaat niet op voor de nieuwe Mercedes-AMG E63 4MATIC+. Wel zijn er tal van andere dingen nieuw ten opzichte van het uitgaande model.

Zoals wel vaker zitten de veranderingen hem in de details. We zien het snoetje van de facelift uiteraard terug op de E63. Ook heeft de AMG nu een centrale koelluchtinlaat voor betere koeling van de V8. Tevens nieuw is een grotere Mercedes-Benz ster en de Panamericana-grille die we kennen van andere recente AMG-modellen. De E63 oogt tevens wat breder dankzij de 27 mm bredere wielkasten. Dit was onder meer nodig omdat de facelift grotere voorwielen krijgt.

Verder is de achterkant heel gemakkelijk te herkennen als zijnde de facelift. En anders moet je maar even naar de nieuwe 19-inch tienspaaks velgen kijken. Het S-model komt overigens met nieuwe 20-inch vijf-dubelspaaks units. Daarnaast is de kleur briljantblauw magno nu ook beschikbaar op de E63. Voorheen kon je deze tint enkel krijgen op de AMG GT. Het interieur heeft een lekkere opknapbeurt gehad, met onder andere de nieuwste versie van het MBUX systeem en een nieuw stuurwiel.

Het basismodel blijft de Mercedes-AMG E63 4MATIC+. Met 571 pk en 750 Nm koppel de instapper. Daarboven zit de E63 S met 612 pk en 850 Nm koppel. Laatstgenoemde sprint in slechts 3,4 seconden naar 100 km/u. De Estate is een tiende langzamer in dezelfde sprint. In beide varianten krijg je de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. De topsnelheid van de E63 is begrensd op 250 km/u, de E63S is begrensd op 300 km/u.

Ben je helemaal lekker gemaakt met de nieuwe Mercedes-AMG E63 4MATIC+, dan wil je natuurlijk ook nog de prijzen weten. Die hebben ze bij Mercedes op dit moment nog niet. Wat het meest recente AMG kanon moet gaan kosten wordt pas in een later stadium bekendgemaakt.