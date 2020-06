Video: Alles over de nieuwe BMW M5

Markus Flasch, de CEO van BMW M, legt graag alles uit over de vernieuwde BMW M5 in een video.

Gister onthulde BMW eindelijk de M5 op basis van de 5 Serie facelift. Jullie hebben het artikel kunnen lezen en foto’s kunnen bekijken. De vernieuwde M5 nog eens rustig vanuit alle hoeken bekijken inclusief interessante informatie kan nu ook. BMW M CEO Markus Flasch stelt de nieuwste M5 graag aan je voor.

De presentatie van Flasch is niet in eenzaam gezelschap. Voor de gelegenheid zijn alle voorgaande generaties BMW M5 meegenomen met deze video. De E28, E34, E39, E60 en F10 M5 zijn daardoor van de partij. De line-up had compleet geweest als ook de F90 M5 van voor de facelift aanwezig was. Zo kon je de verschillen nog beter zien. Helaas hebben ze dat bij BMW M niet gedaan.

De belangrijkste nieuwigheden van de BMW M5 LCI worden door Flasch aan je getoond. Op bewegende beelden oogt zo’n auto toch altijd weer wat anders dan op foto’s.

Het model dat de BMW CEO aan je laat zien is natuurlijk één van de dikste uitvoeringen denkbaar. Met de Imola Red kleur en de optionele carbon keramische remschijven valt deze BMW M5 in de video ontzettend op. Je kunt het filmpje hierboven bekijken.