11 gave (en recente) concept supercars op een rij

Ook voor supercars geldt dat lang niet alles het productiestadium haalt. Hier zijn een aantal voorbeelden van concept supercars.

Er zijn talloze supercar-projecten zonder vervolg. Op vele autobeurzen en dergelijken zijn we heet gemaakt met een experiment waar niks uit kwam. Dat kan gelden voor kleine bedrijven, maar ook voor grote miljardenconcerns.

We toveren even wat voorbeelden van concept supercars uit de laatste vijftien jaar tevoorschijn. Let wel dat voor sommigen in deze lijst geldt dat het officieel geen concepts zijn, maar met een oplage van één stuk kun je het bijna niet anders noemen.

Alfa Romeo BAT 11 by Bertone (2008)

BAT staat voor Berlinetta Aerodynamica Technica: overeenkomsten met de Batmobile komen alleen vanwege de naam en misschien vanwege de ‘vleugels’ achterop. De geschiedenis van de drie Alfa Romeo BAT’s ken je vast: dat waren oude concepts die volop experimenteerden met aerodynamische vormen. In 2008 probeerde Bertone het opnieuw, dit keer met een moderne twist. Zo kwam de Alfa Romeo BAT 11 ter wereld. Onderhuids is het een Alfa Romeo 8C Competizione, dus een 4.7 liter grote V8 met 450 pk doet de voortstuwing. De auto werd getoond in 2008 en is nooit verder gekomen dan één exemplaar.

McLaren X-1 (2012)

Officieel is deze uit de categorie ‘geen concept’, want net na het opnieuw in leven roepen van McLaren kwam een rijke autoverzamelaar met een zak geld aanzetten om de McLaren X-1 in leven te roepen. Zoals je kunt verwachten gebruikt de X-1 een 3.8 liter grote V8 die we kennen van de MP4-12C. De rest van de ‘underpinnings’ is ook gewoon de techniek die we kennen uit de eerste supercar van de McLaren-revival. Vooral de bijzondere carrosserie maakt de X-1 bijzonder, met een aantal bijzondere stijlelementen (wat gelijk in het oog springt: de dichte wielkasten achter). Ook van de X-1 is maar één model en dat was altijd al de bedoeling.

BMW M1 Hommage (2008)

In de goede oude #premiumwars van Audi, BMW en Mercedes geldt bij de meeste modellen dat één van de drie een model uitbrengt en de andere twee volgen. Behalve bij supercars. Mercedes heeft de SLR, SLS en de AMG GT-serie, Audi heeft de R8 en BMW heeft… niks. BMW had er natuurlijk wel eentje, de M1. Een moderne interpretatie daarvan lijkt al een tijdje in ontwikkeling te zijn, door auto’s als de Vision M NEXT en de bijna letterlijke opvolger: de M1 Hommage uit 2008. Die werd dat jaar getoond op Concours d’Elegance Villa d’Este en over de aandrijflijn werd geen woord gerept. Nee, de styling moest het werk doen. En dat deed het: het is een schitterend concept. Helaas zag BMW te weinig brood in supercars, behalve met een groen randje (zoals de i8). Beide concept supercars van BMW sterven een stille dood.

Lamborghini Concept S en Aventador J (2006 en 2012)

Opvallend genoeg doen Ferrari en Lamborghini maar weinig aan concept cars. Als Ferrari weer wat verzint, dan kun je het altijd uitbrengen onder het mom ‘speciale editie’. Lamborghini lijkt min of meer hetzelfde te doen, behalve dan een recente rits concepts. Twee modellen die dicht bij het productiestadium leken te zitten waren twee vrij gelijke auto’s. De Concept S was een concept van de Gallardo uit 2006, zonder dak en voorruit, waar de passagier en bestuurder apart zaten. De Aventador J deed dat dunnetjes over in 2012, alleen dan natuurlijk op basis van de toen nog kersverse Aventador LP700-4. Als een zeer gelimiteerde editie lijken deze auto’s nog best een goed idee, kijk maar naar de SLR Stirling Moss, McLaren Elva, Ferrari SP Monza en Aston Martin Speedster. Toch ging het bij beide deze auto’s niet verder dan één functioneel concept.

Lamborghini Huracán Sterrato (2019)

De Urus is het zwarte schaap wat Lamborghini even nodig had. Op liefhebberij vanuit supercar-fans kan de Lambo-SUV niet vaak rekenen. Daarom liet Lamborghini vorig jaar zien wat wellicht wel in de smaak zou vallen, maar wél onder de noemer SUV kan vallen (met een beetje creativiteit). De Huracán Sterrato is niks meer dan een Huracán EVO op hoge poten. Grotere wielkasten maken ruimte voor capabele banden zodat geen onverhard pad te gek is voor deze knotsgekke Huracán. Minder SUV dan een Urus, wel wat meer Lamborghini. En een van de meest bizarre concept supercars van recente jaren.

Lotus Esprit (2010)

Lotus kwam in 2010 op de Autoshow van Parijs uit onverwachte hoek met hun vijftal concepts. Vier klassieke namen (Elan, Elise, Elite en Esprit) werden afgestoft en voor een vierzits GT werd de naam Eterne gebruikt. De Elan en Elise moesten de sportautofanaten bedienen, de Elite en Eterne waren de GT’s en de Esprit was een rasechte supercar. Ze waren er bloedserieus over en met 620 pk uit een 5.0 liter V8 was het zeker een rivaal voor de 458 Italia en de MP4-12C. Lotus moest uiteindelijk de bijl zetten in de Esprit en wilde zich meer richten op waar ze goed in zijn: kleine lichtgewicht sportwagens.

GT by Citroën Concept (2008)

Er zijn een miljoen redenen te verzinnen waarom een supercar geen goed idee is, helemaal voor een merk als Citroën. Er is meestal maar één reden nodig om het juist een goed idee te maken, namelijk een bloedstollend uiterlijk en dito specs. Zo kan zelfs een merk als Citroën, conservatief met cijfers, een extreem gave auto op de planning hebben staan. De GT by Citroën Concept uit 2008 gebruikte de letters ‘GT’ ter ere van Gran Turismo. De auto was dan ook te besturen in de toenmalige nieuwste versie van het spel: Gran Turismo 5. De auto maakt in dat spel gebruik van een 780 pk sterk waterstofsysteem. In het echt is er een werkend prototype van de auto, deze heeft een Ford V8 aan boord met 655 pk. Er was sprake van productie voor de Citroën GT, maar zoals we twaalf jaar na dato kunnen zien is daar niks van gekomen.

Jaguar C-X75 (2010)

Het stronteigenwijze Jaguar heeft snel spul in huis, maar geen echte supercars. Dat had anders kunnen zijn, het merk kent een paar gelimiteerde en concept supercars. In 2010 kwam het merk met de C-X75 op de proppen. De naam komt van het feit dat hij 75 jaar na de oprichting van het merk in het leven werd geroepen. Om tot dikke specs te komen werd cutting edge-techniek gebruikt. De motor was een kleine 1.6 viercilinder, die in combinatie met een set elektromotoren zo’n 789 pk op de weg kan zetten. Een beetje het recept van de Koenigsegg Gemera nu. De auto werd nog een tijdje als concept gebruikt voor shows, zelfs als een iets meer productierijpe versie. Plus natuurlijk de rol als schurkenauto in de vorige James Bond-film: Spectre.

Audi R8 TDI Le Mans (2008)

De huidige generatie Audi R8 heeft niks anders dan een V10 aan boord. Dat is de 5.2 liter grote V10 uit de Lamborghini Gallardo. Voordat de motor uit de LP560-4 gebruikt kon worden, werd de unit uit een RS4 gebruikt, een 4.2 liter grote V8. De V10 was echter niet de enige optie. Audi gebruikte krachtige TDI-motoren voor Le Mans destijds. Dat gaf de mogelijkheid voor een dikke topmotorisering voor de R8. In 2008 werd de Audi R8 TDI Le Mans getoond. Deze had een V12 diesel aan boord. Dat leverde een ‘lage’ 500 pk op (de V10 had 525 in 2009, bovendien schuurde tegen 2008 en 2009 de concurrentie tegen de 600 pk aan), maar wel een lekker dik aantal koppel met 1.000 Nm. Omdat er toch minder interesse was dan gedacht voor een supercar op diesel en het aantal pk uit de kleinere V10 toch meer was, werd het verder niks. De R8 met V12 zag er wel gaaf uit door een aangepaste bodykit. Overigens werd de V12 TDI niet compleet doodverklaard, maar gebruikt in de gefacelifte Q7 als topmotorisering.

Saleen S5S Raptor (2008)

Saleen kun je kennen van twee dingen: opgevoerde Mustangs (later Focussen en F-150’s) en de S7. Die laatste was een bizarre supercar uit de vroege jaren ’00. Voor wie denkt dat Amerikanen geen supercars kunnen bouwen: dat kunnen ze wel! De gigantische 7.0 liter V8 uit de S7 leverde 550 pk, een Twin Turbo-versie met 850 pk kwam later. De S7 sprintte naar 100 in 3,3 seconden in 2002(!). De specs zijn zo gigantisch dat ze eigenlijk als eerste project gelijk het beste hebben gegeven. Dus wat moet je als opvolger lanceren? Bijna dezelfde specs, zo lijkt het. Maar dan met een kleinere motor, ‘slechts’ vijf liter, die op bio-ethanol loopt. Het resultaat is de S5S Raptor. Zijn 5.0 V8 met supercharger levert 650 pk. Helaas verkeerde Saleen in zwaar weer rond 2008 en kwam er niks van deze Ferrari-killer met groen randje. Na een periode wel/niet/wel/niet kwam er niks van.

BONUS: Vencer Sarthe (2014)

Er zijn nog een paar Nederlandse ondernemers die een supercar wilde bouwen. Neem Savage Rivale, al zullen we hen sparen vanwege slechte pers tijdens en na de onthulling van de Roadyacht GTS. Een project wat wel genoemd kan worden in een artikel over concept supercars relatief recent het zeer korte productiestadium haalde: Vencer. Hun Sarthe uit 2014 kreeg in de laatste versie een 6.3 liter V8 met 622 pk. Ze richtten op 12 auto’s per jaar, maar het kwam niet van de grond. De ‘CEO’ van Vencer wist Autoblog nog te melden dat achter de schermen gewerkt werd aan productie van de Sarthe, maar het klonk als verbloemen dat er weinig gebeurt. Vencer is officieel niet dood, maar verder dan twee auto’s kwam het niet. Kun je het dan een concept noemen? Een productieauto als term gebruiken is namelijk lastig.