De nieuwe Mercedes GLC: dit zijn de (forse) prijzen

Mercedes maakt de eerste prijzen bekend van de gloednieuwe GLC. De instapper is er niet goedkoper op geworden.

Mercedes heeft dit jaar al een aantal belangrijke onthullingen gehad, met de EQE, de EQS SUV en – niet te vergeten – de nieuwe GLC. Die laatste is misschien wat minder spannend, maar niet minder belangrijk. De vorige generatie was namelijk het grootste succesnummer van Mercedes wereldwijd. In Nederland trouwens niet, hier verkopen de A- en C-klasse toch echt een stuk beter.

Hoe dan ook, de tweede generatie Mercedes GLC is gearriveerd. Qua uiterlijk is het allerminst een verrassing, maar het geheel ziet er wel gewoon strak uit. Mercedes is nog steeds niet in de verleiding gekomen om allerlei rare toeren uit te halen op designgebied.

Qua motoren is het eigenlijk heel simpel: de GLC is alleen met viercilinders te krijgen. Om aan genoeg power te komen is de GLC ook als plug-in hybride te krijgen. Sterker nog: er zijn maar liefst drie plug-in hybrides. En dan komen er waarschijnlijk ook nog meerdere AMG-varianten, die ook weer PHEV’s zullen zijn.

We zullen verder niet op de zaken vooruitlopen, het nieuws van vandaag is dat de prijzen van de nieuwe Mercedes GLC bekend zijn. Die zijn namelijk te zien in de configurator. Althans, de instapversies. De PHEV’s laten nog even op zich wachten.

De nieuwe Mercedes GLC is te krijgen vanaf €72.577. Voor dat bedrag heb je een GLC 200 4Matic, met 204 pk en 320 Nm koppel. Het is wel een flinke smak geld voor een instapper. Bij de vorige generatie had je al een GLC voor iets meer dan 58 mille.

Dieselen kan ook, met de GLC 220 d. Die heeft ook vierwielaandrijving, want de nieuwe GLC heeft altijd vierwielaandrijving. Deze diesel heb je vanaf €77.999. Met deze motorvariant heb je 197 pk en 440 Nm aan koppel.

De voorlopige topversie is de GLC 300. Deze versie kost €86.111. Daarmee heb je een 258 pk sterke auto in AMG Line-uitvoering. Onze tip: wacht even op de GLC 300 e. Die heeft meer vermogen voor (hoogstwaarschijnlijk) minder geld.

Concurrentie

We pakken ook even de prijzen van de directe concurrentie erbij, om de zaken in perspectief te plaatsen. De grootste rivalen zijn uiteraard de BMW X3 en de Audi Q5, maar we moeten ook de Lexus NX niet vergeten.

Lexus NX 350h (242 pk): €60.390

Audi Q5 40 TFSI quattro (204 pk): €67.939

BMW X3 xDrive20i (174 pk): €70.481

Mercedes GLC 200 4Matic (204 pk): €72.577

Mercedes heeft dus de duurste instapper. Je hebt wel 30 pk meer dan in de X3, maar de Q5 levert precies evenveel vermogen voor 5 mille minder. Voor de echt goede deals moet je natuurlijk elders kijken. Bij Volvo bijvoorbeeld. Voor minder dan €63.000 heb je daar een XC60 T6 Recharge met 350 pk.