Duurste Peugeot 205 van Marktplaats is een snoepje

Een niet te versmaden Peugeot 205 GTI duikt op op Marktplaats, en uiteraard mag je diep in de buidel tasten om hem te bezitten.

Kleine anekdote: voordat ik mijn Renault Clio aan de Autoblog Garage toevoegde, was het eerst een idee om een garage te huren en een auto erin op te slaan als hobbyproject. Een auto die daar een goede kans op maakte was een goede vroege Peugeot 205. Ik heb persoonlijk weinig affiniteit met de auto, maar mijn vader heeft er voor mijn geboorte drie gehad en was er stuk voor stuk dol op. Hoe gaaf zou het zijn om een stukje van mijn familie mooi te houden? Door toenemende prijzen van de Peugeot 205 (alle versies, welteverstaan), werd het niks. Toch heeft de Peugeot 205 altijd een speciaal plekje ergens in mijn auto-hart.

Peugeot 205 1.6 GTI

Goed, daar ben ik zeker niet de enige in. Zoals gezegd zitten de prijzen in de lift, helemaal bij de leuke versies. De leuke versie die we allemaal kennen is natuurlijk de GTI. Hét bewijs dat Peugeot wel degelijk een leuke auto kon bouwen. Door zo veel mogelijk gewicht te besparen kon een klein motortje voldoende kracht leveren om een echt leuke hot hatch te zijn. In eerste instantie was dat een 1.6 liter grote viercilinder die 116 pk leverde. Dat werd later met de 1.9 GTI ‘slechts’ 6 pk meer. In ieder geval worden de GTI’tjes van Peugeot nu erg gewild. Dat valt te merken aan de prijzen.

Duurste Peugeot 205 van Marktplaats

Want vandaag behandelen we de momenteel duurste Peugeot 205 van Marktplaats. Een ‘echte’ Peugeot 205 1.6 GTI in het immer zo mooie Cherry Red. Volgens de verkoper één van de meest onverprutste exemplaren die je zal vinden. Dat klopt gezien de staat: smetteloze lak, originele telefoonschijfvelgen en de 1.6 liter levert gewoon zijn originele 116 pk.

Binnenin de duurste Peugeot 205 van Marktplaats is het ook GTI-feest. Wederom alles origineel en daar hoort bij dat de gehele vloerbedekking rood is. Dat in contrast tot het zwarte dashboard met zwarte deurbekleding en zwarte stoelen, al is op de stoelen nog wel een mooi rood streepje toegevoegd. Op het stuur staat geen Peugeot, maar GTI. Schakelen gaat uiteraard met de hand en verder zit er niks op. Dat kost enkel maar gewicht. Het enige smetje op deze bijna smetteloze 205 is de niet-originele radio. Ach, soms wil je ook wel eens naar een CD luisteren. Of Spotify, waar deze radio dan weer net niet nieuw genoeg voor lijkt. Enfin, die kun je altijd nog vervangen.

Kopen

De verkoper van deze duurste Peugeot 205 van Marktplaats durft te spreken van een absoluut collector’s item. Aan de staat is dat ook wel te zien. Deze 205 uit ’88 heeft 81.846 km gelopen. Duurste betekent in dit geval ook beste, zo mogen we wel stellen. Durf jij 24.950 euro neer te leggen voor dit stukje nostalgie? Dan kun je terecht op de advertentie op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!