Officieel: de nieuwe Mercedes GLC is hier

Dit is de belangrijkste onthulling van het jaar voor Mercedes, want de GLC is tegenwoordig hun grootste succesnummer.

De best verkopende Mercedes wereldwijd is niet de C-klasse, niet de A-klasse en de ook niet de E-klasse. Nee, dat is natuurlijk een SUV: de Mercedes GLC. Mercedes heeft zojuist het doek getrokken van een compleet nieuwe generatie. Dit is dus een belangrijk moment voor Das Haus.

Design nieuwe Mercedes GLC

Als je de nieuwste modellen van Mercedes een beetje kent is het design van de GLC geen verrassing. Het front vertoont bijvoorbeeld veel overeenkomsten met dat van de nieuwe C-klasse. Wat wel nieuw is: de koplampen zitten nu vast aan de grille. Aan de achterkant zien we twee achterlichten die via een strip met een elkaar verbonden zijn.

Mercedes is er in geslaagd de GLC wat sportiever te laten ogen dan zijn voorganger. Daarbij helpt niet alleen het tamelijk agressieve front, maar ook de oplopende raamlijn. De GLC oogt daarmee duidelijk anders dan zijn voorganger. De auto is langer en tegelijkertijd lager geworden, waardoor de proporties er ook op vooruit zijn gegaan. Al met al ziet het totaalplaatje er gelikt uit.

Interieur

Het interieur lijkt één op één overgenomen te zijn uit de nieuwe C-klasse. Dit is dus een hele moderne werkplek met het typerende ‘zwevende’ touchscreen, dat debuteerde in de S-klasse. Dit oogde in eerste instantie een beetje misplaatst in een Mercedes-interieur, maar we hebben inmiddels al even de tijd gehad om eraan te wennen.

Motoren

Qua motoren wisten we al wat we konden verwachten: enkel en uitsluitend viercilinders, net als bij de C-klasse. Deze zijn ook allemaal in meer of mindere mate voorzien van elektrische ondersteuning. Op z’n minst mild hybrid dus.

Er zijn vier benzinevarianten, te beginnen met de GLC 200. De vierpitter is in dat geval goed voor 204 pk en 320 Nm aan koppel. Daarna volgt de GLC 300 met 258 pk en 400 Nm aan koppel.

De twee meest potente versies zijn allebei een plug-in hybride. De GLC 300 e heeft een systeemvermogen van 313 pk en een systeemkoppel van 550 Nm. De GLC 400 e is vooralsnog de topversie. Daarmee heb je 381 pk en 650 Nm aan koppel tot je beschikking. Beide PHEV’s komen tot wel 120 km ver in volledig elektrische modus. Dat is de moeite.

Mercedes heeft weliswaar de zes- en achtcilinder in de ban gedaan, maar dieselmotoren nog niet. De GLC komt in twee dieselvarianten. De eerste is de GLC 220 d, met 197 pk en 440 Nm aan koppel. Een plug-in hybride diesel is er ook, in de vorm van de GLC 300 de. In deze versie kun je rekenen op 440 pk en een vorstelijke 750 Nm aan koppel.

Je bent natuurlijk benieuwd of er ook nog AMG-versies komen. Daar zwijgt Mercedes nog over, maar een nieuwe GLC 43 en 63 gaan er hoogstwaarschijnlijk wel komen. Helaas zullen die dan ook gewoon een viercilinder krijgen. Wel in combinatie met een elektromotor, dus qua vermogen zul je niks te klagen hebben.

Altijd vierwielaangedreven

In tegenstelling tot de eerste generatie is de nieuwe Mercedes GLC altijd vierwielaangedreven. Het is misschien niet voor iedereen relevant, maar Mercedes geeft ook aan dat de off-road capaciteiten aanzienlijk verbeterd zijn. De ‘G’ van Geländewagen zou dus niet helemaal misplaatst zijn.

Belangrijker: Mercedes heeft ook de ‘on-road’ capaciteiten verbeterd. De plug-in hybrides zijn standaard voorzien van Airmatic, oftewel luchtvering, met variabele demping. Op de normale versies is dit ook aan te vinken op de optielijst. Ook is de GLC uit te rusten met meesturende achteras, om de auto wendbaarder te maken.

Wat de nieuwe Mercedes GLC gaat kosten in Nederland is nog niet bekend. Zodra wij het weten, weten jullie het ook.