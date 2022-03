Dit kun je verwachten van Mercedes’ volgende succesnummer

Mercedes doet alvast een boekje open over de nieuwe Mercedes GLC.

Je wist het misschien niet, maar het zal je waarschijnlijk ook niet verbazen: de GLC is de bestverkochte Mercedes wereldwijd. Het is een compacte SUV, dus daarmee is succes eigenlijk gegarandeerd. Tenzij je echt iets heel erg verkeerd doet als fabrikant. Maar dat heeft Mercedes zeker niet gedaan met de GLC.

De Mercedes GLC volgde in 2015 de GLK op (je weet, wel dat vierkante ding). Dat betekent dat dit model alweer zeven jaar in ons midden is. Daarom wordt het tijd voor een opvolger. Mercedes is dan ook druk bezig om een gloednieuwe GLC klaar te stomen. Hierbij wordt wederom de C-klasse als uitgangspunt genomen.

Mercedes is zo vriendelijk om zelf foto’s van de testauto’s te delen, zodat we geen spionagefoto’s nodig hebben. Net als de huidige GLC belooft het nieuwe model weer een strakke auto te worden, zonder al te gekke designfratsen.

Van de zijkant gaat de nieuwe GLC behoorlijk veel lijken op de EQC, die gebaseerd is op de huidige GLC. De neus kennen we al van de nieuwe C. De GLC krijgt dus smalle koplampen voor een sportieve look.

Mercedes doet ook alvast een boekje open over de motoren. Net als bij de C-klasse is elektrificatie de rode draad. Alle varianten zullen op z’n minst mild hybrid zijn en er komen drie verschillende PHEV’s, waaronder een dieselvariant.

De nieuwe GLC zal alleen met vierpitters te krijgen zijn. De benzineversie zal tot 255 pk en 400 Nm produceren, die dieselversie tot 261 pk en 550 Nm. Maar daar komt dus nog wat elektropower bij.

De huidige generatie is nog te krijgen met een V6 en zelfs met een dikke V8, maar dat lijkt helaas verleden tijd. Dat betekent niet dat we kunnen fluiten naar een AMG-versie. Het zou zomaar kunnen dat een van de PHEV’s waar Mercedes het over heeft de AMG-versie is. Maar die krijgt dan dus wel een vierpitter, net als de nieuwe Mercedes-AMG C 63.

Mercedes is van plan de nieuwe GLC in het najaar te onthullen, dus tegen die tijd kunnen we jullie alles over deze auto vertellen.