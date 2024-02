De nieuwe Mustang V8 is een koopje! Als je hem vergelijkt met een Bugatti Chiron tenminste.

Wij hier ter redactie zijn stuk voor stuk gek op de Ford Mustang, zeker als er een V8 in is gelepeld. Ja, die 2,3 liter viercilinder Eco Boost is best oké, maar ons hart gaat pas echt sneller kloppen van de variant met 8 beukende potten in het vooronder.

Het is ook een lekker blok hoor. 5 liter groot, in de oude trim had hij 420 pk en was voor de echte dino’s ook met een handbak te krijgen. En dat was een verdraaid leuke automobiel, merkte ik in mijn allerallereerste ever ooit klus voor Autoblog in december 2015.

24 uur met @wouter in een Mustang. Daar is die uitstekende band tussen de eminent grise en mijzelf ontstaan die je nu nog wekelijks terughoort in onze podcast. En de liefde voor de Ford Mustang met V8. Waarvan nu een nieuwe versie is uitgebracht die ook in Nederland is te bestellen.

En dat ding is een koopje. Mits je hem niet vergelijkt met een Dacia of desnoods een Tesla Model 3. Want als je dat doet, is het helaas alles behalve een koopje, maar een behoorlijk dure grap…

De vernieuwde Mustang V8 is een koopje!

Voordat we de prijs gaan onthullen, eerst even kijken wat je voor dat ‘koopje’ in je garage kunt neerzetten. Ja, een Ford Mustang met V8, maar wat is er allemaal vernieuwd?

Het blok is nog altijd 5 liter groot en nog altijd niet voorzien van enige hulpstukken als een turbo of supercharger. Ondanks dat levert de V8 een gezonde 446 pk en een achterbandverschroeiende 540 Nm koppel.

De dinosauriërs onder ons worden ook nu weer verwend, de Mustang V8 is namelijk opnieuw leverbaar met een handgeschakelde zesbak. Voor de iets verder geëvolueerde medemens is er ook keuze uit een 10-traps automaat. Waarvoor je vanzelfsprekend altijd moet kiezen, maar da’s slechts mijn mening…

En als je dacht dat dat alles was, dan zit je ernaast. Er is ook een Dark Horse uitvoering en die is al een beetje meer klaargestoomd voor gebruik op het circuit. Met andere woorden, met 453 pk nóg meer vermogen en een straffere afstelling. En weer de keuze tussen de flippers of het sportieve pookje.

Meer informatie -door Ford voor ons geschreven in die heerlijke marketingbureau-superlatieven- is er vanzelfsprekend ook, dat kun je hier lezen. Ga er even voor zitten, want voor elke pk is er een superlatief in de tekst gezet. Kon ik maar zo schrijven, dat zou werkelijk een onbeschrijflijk magnifieke ervaring zijn, doordrenkt met een onwerkelijke, epische grootsheid die zelfs de meest fervente bewonderaars in extatische verbazing zou achterlaten…

Wat kost dat ding dan??

Dan nu alleen nog maar 1 ding; de prijs, of liever gezegd, hoeveel euro’s vinden wij een koopje? Ga er maar even voor zitten, want voor de ‘gewone’ mustang V8 betaal je in Nederland €131.900. De Dark Horse kost 145.000.

Is vergeleken met de 3 miljoen die je voor een Bugatti Chiron moet aftikken oprecht een koopje te noemen. Zonder het vergelijk is het helaas alles behalve een koopje, maar een flink dure auto, die zelfs duurder is dan een basis BMW M4.

Maar hee, die heeft geen V8 en daar moet je nog voor 50.000 piek aan opties bij doen om een beetje leuk voor de dag te komen. En de Mustang V8 heeft niet die afzichtelijke grille. Duidelijk toch?

KOOP DAN!!1!