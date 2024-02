Een meneer bewees namelijk dat je dat helemaal niet hoeft te doen, je auto APK laten keuren.

Bezitters van een iets oudere auto moeten er elk jaar aan geloven; je auto APK laten keuren. Het is vaak een hoop gedoe, maar we doen het voor de veiligheid. Want het kan natuurlijk gebeuren dat er iets essentieels niet goed is en dat komt dan aan het licht tijdens die APK-keuring.

Hoe het ook alweer precies zit met die regels, heb ik voor jullie uitgezocht. Was best eenvoudig, ben gewoon even naar de site van de RDW gegaan en daar zeggen ze er het volgende over.

Een nieuwe auto die elektrisch of op benzine rijdt, moet na 4 jaar voor het eerst voor de APK. Bij een dieselauto is dat 3 jaar. Na de eerste APK-keuring moeten elektrische of benzineauto´s om de 2 jaar gekeurd worden tot ze 8 jaar oud zijn. Daarna moeten ze elk jaar worden gekeurd. Diesels moeten na de eerste APK al elk jaar worden gekeurd. Een auto vanaf 30 jaar moet om de 2 jaar voor de APK en vanaf 50 jaar hoeft de APK niet meer. Aldus de RDW, die verstand hebben van APK-keuringen…

Je auto elk jaar APK laten keuren? Waarom zou je?

Een man uit het Gelderse Asperen kende die regels ongetwijfeld ook, maar besloot er een loopje mee te nemen. Simpelweg door zijn auto niet elk jaar APK te laten keuren. Was waarschijnlijk te veel gedoe en hij merkte wel wanneer hij tegen de lamp zou lopen. Denken wij.

Afijn, dat ging best een tijd goed. En waar we best een tijd zeiden, bedoelden we ENORM LANG! Het duurde namelijk 27 jaar voordat hij een keer een bezoekje kreeg van de plaatselijke hermandad. De plaatselijke wijkagent besloot zijn kenteken eens door het systeem te halen en zag de opmerkelijke data verschijnen.

De auto was voor het laatst voor de APK geweest in 1997. Toen betaalden we nog met guldens, reden we nog Elfstedentochten en waren de Spice Girls nog knappe jonge meisjes… We bedoelen maar, da’s dus echt lang geleden.

De dienstdoende koddebeier die de overtreding opmerkte kon niet anders dan de bestuurder een flinke boete te geven. Zou je denken. Niet dus. De boete bedroeg slechts 160 euro. Nou weten wij niet exact wat een beetje apk kost tegenwoordig, maar we denken dat die 27 keer NIET betalen goedkoper was dan 160 euro…

Kortom, wat hebben we geleerd? Je auto APK laten keuren is helemaal niet nodig. Zolang jij nergens tegenaan rijdt, normaal doet en je auto zo onderhoudt dat hij het 27 jaar volhoudt, hoef je die struggles helemaal niet te ondergaan.

Makkelijk toch?