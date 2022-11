De NS ziet het liefst zo veel mogelijk auto’s op de weg

Althans, dat zou je denken als je ziet wat de NS nu weer heeft bedacht…

Misschien ben jij wel iemand die steeds meer zit na te denken of hij niet af en toe de trein moet pakken naar zijn werk. De brandstof is duur, er staan files en met de trein heb je dat allemaal niet. Bovendien ben je hartstikke groen bezig als je ’s ochtends en ’s avonds instapt in die grote geelblauwe rups.

Een van de zaken die de autobezitter die toch een beetje ’train-curious’ is over de streep kan trekken, is een goedkoop kaartje. Logisch toch? Goedkopere kaartjes halen de automobilist uit de auto en jagen hem zo de trein in. Dus dat is precies wat de NS doet, de kaartjes goedkoper maken.

OH NEE, JUIST NIET!!1!

NS maakt treinkaartjes flink duurder

Nee, de NS zou eens een keer logisch nadenken. De faalfabriek onder leiding van Wouter Koolmees heeft in al haar wijsheid besloten de kaartjes flink DUURDER te maken. Ik verzin het niet, het is echt zo.

Een enkeltje of retour in de tweede klasse stijgt 5,5 procent in prijs, voor een eersteklaskaartje moet je 7,5 procent meer lappen. Internationale tickets gaan 5 procent in prijs omhoog. Nee, daarmee krijg je de verstokte automobilist wel de trein in…

Alleen de prijzen van de zogeheten trajectabonnementen worden iets minder duur; daarvoor mag je vanaf 1 januari 2,4% minder geld neerleggen. Om zo de forens uit de auto te krijgen, zeggen Koolmees en zijn NS-vrienden. Hartstikke nobel, maar dat gaat natuurlijk niet werken. En dit is waarom.

NS is helemaal gek op auto’s

Voor de verstokte treinreiziger die elke dag toch al met de trein ging, is het een heel genereus gebaar. Die is blij dat hij een paar euro minder betaalt voor zijn kaartje. Maar daar los je het probleem van de files niet mee op.

Nee, want de mensen die nu elke dag in hun auto op de snelweg stilstaan en heel af en toe eens de trein willen nemen, gaan niet direct een abonnement aanschaffen. Die willen eerst een paar keer proberen of het wel iets voor ze is, dat treinreizen.

Als je het dan juist voor die twijfelaars duurder maakt om de overstap een keer te wagen, dan gaat dat natuurlijk nooit gebeuren. En dus laten die hun auto’s niet staan en verandert er de facto dus helemaal niets als het op files aankomt.

Dus daarom een goede tip voor de NS; maak de losse kaartjes nou gewoon iets goedkoper en gooi die abonnementen omhoog. Die worden in de meeste gevallen toch betaald door de baas. Zo stappen meer mensen over naar de trein en zullen de files (en de uitstoot, vergeten we ook heus niet) zienderogen minder worden. Zo simpel kan het zijn.

Het is nog steeds onbegrijpelijk dat wij niet in de directie van de NS zitten…