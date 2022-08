Stikstof veroorzaakt nu ook zonder boeren dikke files

Dankzij de stikstofregels staan alle auto’s nog jarenlang te ronken in files. Dat kan toch nooit…de bedoeling zijn geweest…!!?!

De uitspraak die de Raad van State deed over de Nederlandse stikstofaanpak in mei van 2019, houdt ons land met ijzeren hand in de greep. Waar boeren in buurland Duitsland per jaar 7 mol stikstof (100 gram) per hectare op Natura 2000 gebieden mogen neerplempen en in een bananenrepubliek als Denemarken zelfs een grens geldt van tot wel 50 mol, moet het in Nederland onder de 0,05 mol blijven. Dat is een grens die vrijwel niet of volgens sommigen zelfs geheel niet haalbaar is tenzij je iedereen laat emigreren.

Zodoende zijn er nogal wat sectoren die in de problemen komen. Wellicht heb je iets meegekregen van het feit dat boeren niet blij zijn met de overheid. Doch ook de bouwsector krijgt rake klappen. Zij ‘kunnen’ in deze tijd van grote woningnood namelijk niet ongebreideld huizen bouwen. Of nou ja, dat kan natuurlijk wel. Alleen breken ze dan de stikstofregels.

Om een beetje papieren ruimte te creëren, moeten we ons nu allemaal als een slak over ’s heeren rijkswegen voortbewegen. Maar op de A4 zal ook die ‘100’ de komende jaren veelal niet mogelijk zijn. Plannen om deze Rijksweg te verbreden om de frequente files op de weg keihard aan te pakken, gaan namelijk de ijskast in. En de reden is…Stikstof.

Bij een weg bouwen komt net als bij huizen bouwen namelijk uitstoot van een beetje stikstof om de hoek kijken. En dat mag dus niet. Althans, de ruimte daarvoor is beperkt en dus moet minister Harbers keiharde keuzes maken. Ondanks zijn lidmaatschap van de partij van de auto’s, gaat de verbreding van de A4 zodoende de bietenbrug op.

Ironisch genoeg zal er daardoor dus vaker file staan op de A4, wat natuurlijk nooit goed is voor de uitstoot van allerlei kwalijke stoffen. Tel uit je netto milieuwinst/verlies. Maar ja…Dat logisch verstand wel vaker sterft op het altaar van uit de klauwen gelopen regeltjes en ‘professionaliteit’ hebben we de afgelopen jaren ook in andere casuïstiek al gezien…