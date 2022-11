Als je de nieuwe Hummer wat te groot en te zwaar vindt…

… is er nu een klein broertje van de Hummer op de markt gebracht

Dacht jij ook toen je voor het eerst las over de nieuwe elektrische Hummer: Wat is dat ding groot? En vooral, wat is dat kreng zwaar? Ja hè? Dat hadden wij ook. Dat komt omdat dat apparaat ook gewoon enorm groot en zwaar is! En om gewoon even te kunnen lachen hier het gewicht.

De nieuwe Hummer EV weegt -leeg- 4103 kilogram. Vierduizendhonderdendrie kilo is dat uitgeschreven. Ruim 4 ton! Om dat even in perspectief te zetten, dat is net zoveel als vijf en een halve Suzuki Alto. Net zoveel als -op een haar na- drie Porsches 911 van de 993-generatie. En gewoon twee keer zo zwaar als een Mercedes ML 320. Die full-size SUV inderdaad…

Een klein broertje voor de zware Hummer

We kunnen ons hier heel goed voorstellen dat je dat -zeker voor Nederland of België- een beetje te veel van het goede vindt. Want naast dat gewicht is de Hummer met zijn 5,5 meter in de lengte en zijn bijna 2.40 meter in de breedte ook geen kleine jongen. Je parkeert hem zeg maar lastig in het historische centrum van Harlingen.

Speciaal voor die mensen is er nu een heel kleine Hummer. Een Hummertje. Ook elektrisch en veel beter in te zetten in de stedelijke gebieden. Het gaat hier namelijk om een fiets. Die ook elektrisch is. Dat dan weer wel!

Hummerfiets met tweewielaandrijving

Hummer zou echter Hummer niet zijn, als ze een heel klein fietsje zouden uitbrengen. Maak je maar geen zorgen, dat gaat niet gebeuren. Het is namelijk een joekel van een bakbeest met banden van 10 centimeter dik. Want smalle bandjes zijn voor p*ssies in strakke latexpakjes, niet? Dat dachten wij ook ja.

Op de fiets zitten twee 750W-motoren die op hun maximum een vermogen leveren van 2400 Watt. De accu is 816Wh groot en alles bij elkaar levert de fiets een totaal vermogen van 160 Nm en een topsnelheid van 45 km per uur. Hoe ver je ermee komt, vermelden ze dan weer niet.

Oh ja, dit is de instapper. Of noem je dat bij een fiets de ‘opstapper’? Anyway, je kan hem dus ook krijgen met een accu van 1kW, zodat je met deze mini-Hummer ook gewoon een paardentrailer of speedboot kunt slepen. Daarvoor moet je hem wel even in tweewielaandrijving zetten. Ja dat zit er ook op, voor- en achterwielaandrijving!

Deze badass-fiets komt misschien naar Europa

De Hummer EV-bike, zoals het gevaarte heet, wordt eind december verwacht in de VS en is daar te koop voor 4000 dollar. En omgerekend naar euro’s is dat… 4000 euro inderdaad. Voor 175 piek extra krijg je de dikke batterij en die ga je natuurlijk ALTIJD nemen als je al 4 ruggen kapot slaat op een fiets.

Of de fiets ook naar Europa komt, is nog niet bekend. Maar ja, dat is vanwege het enorme gewicht van zijn grote vierwielige broer ook nog altijd een vraagteken. Omdat je daar namelijk niet met een B-rijbewijs in mag rijden en da’s best onpraktisch voor een personenwagen… Maar dat terzijde.

Maar een fiets grijs importeren is natuurlijk altijd makkelijker dan een auto.

