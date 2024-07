De pleuris is uitgebroken op de Hongaroring

En met pleuris bedoelen we ook de pleuris. Gaat de race op de Hongaroring wel door?

Komend weekend wordt de Grand Prix van Hongarije gehouden, Althans, dat is de bedoeling. Laten we zo zeggen, het staat al een tijdje in de kalender, dus we zouden er vanuit mogen gaan dat er geraced gaat worden.

Maar nu is het maar de vraag of de race wel doorgaat. De pleuris is zogezegd uitgebroken op de Hongaroring. De oorzaak? Nou, het is deze keer eens niet de president die zijn eigen wil uitvoert. Maar het weer.

Het regent in Hongarije. En niet zo’n beetje ook.

Pleuris is uitgebroken op de Hongaroring

Zoals je kunt zien in deze tweet van Viaplay, is het een waar waterballet. Daken van pitboxen hebben het begeven en vrachtwagens staan vast, die kunnen niet door de diepe plassen.

Eerder was er nog sprake van een gevaar vanwege de hoge temperaturen, want het kan zondag zomaar 35 graden worden, maar daar hebben ze nu dus even niet mee te maken. De mussen spoelen nu van het dak, in plaats van dat ze er van de hitte afpleuren.

Goed, of de race op de Hungaroring doorgaat horen we snel. Anders kunnen ze altijd nog gaan waterfietsen ofzo. Ook leuk!