Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2023

Wie pakt pole position en gaat vanavond het prettigst aan de Duyvis Poesta borrelnootjes?

We kunnen er lang of kort over zijn, maar de Grand Prix van Hongarije draait natuurlijk om de terugkeer van Daniel Ricciardo. De honingdas is door Helmut Marko in het zitje bij Alpha Tauri gekatapulteerd in plaats van onze eigen Nyck de Vries. Double Dutch op de F1 grid is altijd ongekende weelde geweest. En helaas heeft het laatste hoofdstuk hiervan dus niet lang mogen duren.

Aan de andere kant geeft ons dat wel weer iets om naar uit te zien. Want ja, hoe gaat Daniel het nu doen versus Tsunoda. Dat zal ons een indicatie geven hoe goed (of minder goed) Nyck was. En het zal ook zijn weerslag hebben op de toekomstige keuzes van Red Bull omtrent coureurs en de teammaat van Verstappen.

Om de winst is er verder natuurlijk weinig te doen. Red Bull gaat weer gewoon winnen met Verstappen. Het is vooral de vraag wie tweede en derde wordt. Perez, of toch weer een of twee Ferrari’s, McLarens, Astons, Mercs of wellicht zelfs een Alpine? We gaan zien, in de kwalificatie. Die is een heel klein beetje anders dan normaal: Q1 doet iedereen op hards, Q2 iedereen op mediums en Q3 iedereen op softs. Waarvan akte.

Q1

Perez zet vrij vroeg een snel rondje neer. De Mexicaan zal het niet overkomen om zes keer Q3 niet te halen. Zeker niet onder droge omstandigheden. Hij is comfortabel sneller dan de Alpine’s. Een goed teken voor SP11 en Red Bull. Tsunoda is bij zijn eerste poging 3,5 tiende sneller dan Ricciardo. Dat is dus niet direct veel anders dan bij Nyck.

Maar…er zit nog tijd in de baan. Met zeven minuten te gaan gaat Ricciardo naar P7. Tsunoda gaat zelfs naar P4. Zou Alpha Tauri dan echt wat gevonden hebben qua pace? Of is het gewoon de evolutie van het circuit? Bottas gaat namelijk ook als een speer. In de vrije trainingen had de geupdatete Alfa ook al behoorlijk wat snelheid. Maar P3 is wel erg bijzonder voor een Alfa dit jaar.

Ferrari daarentegen gaat niet heel lekker. Als de klok al op vier minuten staat, is Sainz P13 en Leclerc zelfs P16. Niet echt puik voor de rode bolide. Maar Leclerc is dan opeens wel heel snel onderweg. Leclerc gaat voor P3…maar Zhou gaat voor P1! Wat doet deze Alfa opeens op dit harde rubber?

Norris gaat naar P2, maar verliest zijn tijd vanwege track limits. Dat duwt hem terug naar P13 en dus naar problemas. Er is weer een ouderwetse file voor start finish om de laatste rondes op ideale moment te beginnen. Beide Mercs staan in de gevarenzone. Hamilton vecht zich naar P7. Russell daarentegen komt niet verder dan P18. Toto beukt op de tafel. De afvallers zijn Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen en Sargeant.

En zoals je al doorhad…Ricciardo doet het! Hij is vijftiende en pakt dus toch meteen Tsunoda in. Het verschil zit ‘m slechts in duizendsten, maar het maakt het verschil tussen een exit in Q3 voor de Japanner en een optreden in Q2 voor de Ozzie. Marko had dus gelijk. Nyck was matig en liet Tsunoda eruit zien als een held. Maar de honingdas is terug en kan weer racen. What a guy…

Q2

Perez gaat weer als eerste, nu dus op de mediums. Ocon en Stroll bijten er zich op stuk. Verstappen is circa vier tienden sneller, maar zijn tijd wordt afgepakt vanwege track limits. De McLarens zijn ook allebei sneller dan Perez, maar de rest haakt af. Zhou kan de magie van Q1 niet herhalen op de mediums tot zo ver. Hij staat nog wel zesde, wat op zich nog altijd niet verkeerd is voor de Alfa.

Verstappen moet dus nog aan de bak voor een fatsoenlijke tijd op de klok. De Nederlander rijdt zichtbaar geen perfecte ronde, maar het is voldoende voor P2. Dat geldt niet voor Ocon, Ricciardo, Stroll en Gasly, zij liggen eruit. Ook Leclerc begeeft zich in de gevarenzone. Maar de Monegask rijdt zichzelf vrij. Dat gaat echter ten koste van teammaat Sainz. Ferrari is dus niet echt lekker bezig.

Aan de andere kant: het staat allemaal erg dicht bij elkaar. Norris, Hamilton, Verstappen, Bottas, Piastri en Leclerc staan binnen drie tienden van elkaar. Hulkenberg levert ook weer een meesterwerkje af met P7 in de Haas F1. En beide Alfa’s dus door naar Q3…Toch interessant dit nieuwe concept met ‘gedwongen’ compounds.

Q3

Perez is andermaal de eerste op de baan. Zijn tijd is niet bijzonder. Hulkenberg bijt er zich op stuk maar Norris en Alonso zijn sneller. Verstappen gaat zoals verwacht naar P1. Het verschil is echter niet enorm. Zeker niet als Hamilton over de meet komt en slechts een tiende toegeeft op Max. De harde banden werken niet voor de Merc, maar de mediums en softs pruimt de W14 een stuk beter.

Leclerc is de eerste die voor zijn tweede snelle ronde aanzet. Als dat maar goed gaat, zou je kunnen zeggen. De Monegask gaat zoals we dat van hem kennen voor de limiet. Hij is extreem snel onderweg. Maar ondertussen zien we al dat Max nog harder gaat dan hij al ging. Beiden zijn echter niet snel in de laatste sector.

Norris zit op groen-groen, maar komt 82 duizendsten tekort. Dan is het laatste woord nog aan Hamilton. Het zal toch niet…Het kan toch niet…Jawel! Net als vorig jaar gaat Mercedes naar pole in Hongarije. Toen was het met Russell, dit jaar is het zevenvoudig kampioen Hamilton die het doet. Hij pakt zijn negende(!) pole in Budapest. Man man man…Het verschil is drie duizendsten.

Krijgen we dan toch nog de spannende laatste seizoenshelft die niemand meer verwachtte? Laten we het hopen…