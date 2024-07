Dikke pech, de subsidiepot voor tweedehands EV’s is leeg

Als je nu nog een tweedehands EV wil, moet je de volle mep betalen.

Het was een lekker financieel stimulansje, de zogeheten SEPP-regeling. Subsidie op een nieuwe of een gebruikte EV. Alles om de Nederlander maar in een elektrische auto te krijgen.

En die regeling is best succesvol te noemen, zeiden we afgelopen week al. Maar nu is de hele subsidiepot voor tweedehands EV’s dus leeg. Op. Klaar. Dus dat betekent dat je als koper van een gebruikte EV een paar duizend meer moet betalen. Had je er maar eerder bij moeten zijn.

Subsidiepot voor tweedehands EV’s is leeg

Even resumeren, hoe zat het ook alweer? Nou, de hele pot bedroeg 29,4 miljoen euro. Als je dat een beetje gaat doorrekenen, kom je op 14.700 tweedehands EV’s waar subsidie voor is aangevraagd.

Maar niet iedere auto kwam in aanmerking voor subsidie. De nieuwwaarde mag bijvoorbeeld niet boven de 45.000 euro liggen. Als dat niet het geval was, kon je 2000 piekies in je zakje steken. Toch lekker.

Maar dat is nu dus voorbij. Definitief, want er komt volgend jaar geen nieuwe subsidiepot voor tweedehands EV’s. De regeling is slachtoffer geworden van zijn eigen succes. En als je denkt, dan koop ik volgend jaar wel een nieuwe EV en laat ik me daarbij financieel ondersteunen door de overheid… Helaas.

Ook de SEPP-regeling voor nieuwe EV’s keert niet meer terug in 2025. Maar dit jaar heb je overigens nog genoeg kans hoor. Nog niet de helft van de 58 miljoen die daarvoor beschikbaar was is nog over.

Ook hier geldt, de EV mag niet meer kosten dan 45.000 euro en als dat zo is, kun je 2950 ekkermannen op je rekening verwachten. Sympathiek toch? Zo blijkt maar weer, de overheid is je beste vriend. Ga maar rustig slapen, de regering waakt over u. Toch fijn om te beseffen.