Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2023

Hoeveel ronden doet Max erover om Lewis te verschalken, in de Grand Prix van Hongarije van 2023?

De vooruitzichten voor de Grand Prix van Hongarije waren voor de neutrale fan niet best. Red Bull zou met een update komen die nog eens goed is voor 0,2 seconden per ronde. Als dat klopte, dan zou Max helemaal onverslaanbaar worden. Maar ja, zoals wel vaker, is papier geduldig. In de vrije trainingen en in de kwalificaties, kreeg Red Bull de setup van de geupdatete RB19 niet helemaal voor elkaar.

Dat kostte in de kwalificatie zelfs de pole position. Uit het relatieve niks was het Lewis Hamilton die voor het eerst sinds Abu Dhabi 2021 (die race ja) P1 pakte. De McLarens zette hun goede vorm van Silverstone door met P3 en P4. De verwachting is echter alsnog dat Verstappen vandaag zal winnen. Zelfs Hamilton spreekt dat voorafgaand aan de race keihard uit.

Maar ja, je moet het nog wel even doen natuurlijk. Komt er een crash in de eerste bocht? Is er voor het eerst in tijden weer eens technische malheur? Is de pace in de race nog steeds wel zo dominant als voorheen? We gaan het zien, in de Grand Prix van Hongarije!

Start

Hamilton lijkt aardig van zijn plek te komen, maar niet goed genoeg om Verstappen meteen de pas af te snijden. Dat is een kostbare misser, want de Nederlander ruikt zijn kans en plaatst de RB19 meteen aan de binnenkant van de bocht. Hamilton kan niet counteren en verliest de plek. Ook Piastri gaat de zevenvoudig kampioen én zijn teammaat Norris voorbij. En voor Lewis is het feitelijk alweer gedaan als Norris ook nog voorbij komt zeilen in de links-rechts combinatie die volgt. Een matige start voor de Mercedes dus.

Een nog matigere start heeft Guanyu Zhou. Na zijn heldendaden uit de kwalificatie, heeft hij een hele slechte start. De Chinees probeert dat dan iets te enthousiast enigszins goed te maken richting de eerste knik. Hij torpedeert daarbij herintreder Ricciardo tegen de Alpine van Ocon aan. De snel startende Gasly wordt hiervan eveneens slachtoffer: hij wordt geraakt door Ocon. Alpine ligt er na de eerste bocht dus met twee auto’s uit. Ricciardo kan met een verlies van vijf plaatsen en potentieel wat schade door. Ook Zhou kan door, maar zijn mooie uitgangspositie is nu natuurlijk weg, hij heeft schade en krijgt uiteindelijk een straf van de wedstrijdleiding.

Wie heeft er dan wel een goede start? Wel, Carlos Sainz. Hij klimt van P11 op naar P6 achter teammaat Leclerc. Goed gedaan van de Spanjaard. Aan de andere kant: zijn kwalificatie was dan ook matig.

Mid Race

De bandenslijtage is hoog in het hete Hongarije en dus komen er al vroeg wat coureurs binnen voor eerste stops. Van de top-10 is het Alonso die als eerste naar binnen komt. De Aston Martin heeft niet meer de vorm van eerder dit seizoen en rijdt rond aan de staart van de punten.

In ronde 16 komt Hamilton binnen en in ronde 17 volgen Norris en Leclerc. Norris heeft een goede stop, Leclerc weer een dramatische. Maar het verhaal is hier bij McLaren. Piastri komt namelijk een ronde later binnen dan zijn teammaat. Maar die laatste heeft dus de kans om de undercut te doen ten opzichte van de eerste. En dat lukt hem ook. Altijd een apart verhaal als een team de ene coureur langs de andere loodst.

Voor Verstappen is het weer een makkie. Hij stopt in ronde 23 en komt weer de baan op als eerste. Achter hem rijdt nu teammaat Perez, die gestart is op de harde banden. Geen stress dus voor Max en Red Bull. Als Perez het tempo vindt, kan hij potentieel zelfs nog tweede worden. De Mexicaan stopt in ronde 25 en komt de baan weer op tussen de Ferrari’s. Vervolgens haalt hij Sainz en Russell in. Daarmee ligt hij vijfde achter Hamilton, die ook een grillig tempo heeft.

Verstappen heeft halverwege een comfortabele tien seconden op Norris, die op zijn beurt ongeveer zes seconden is weggereden bij zijn teammaat Piastri. Ricciardo heeft geen geweldige LL Cool Jesque comeback. Hij heeft misschien toch wat schade aan de AT04. Maar hoe dan ook rijdt hij achttiende en laatste.

Perez krijgt van zijn team te horen dat het podium er nog inzit. De Mexicaan rijdt nu vlak achter Hamilton, die zelf iets dichter in de buurt komt van Piastri. Maar SP11 blijft dan eigenlijk weer iets te lang hangen achter Lewis. De ronden tikken zo af en de McLarens profiteren daarvan.

Leclerc is ondertussen niet blij met de Ferrari pitmuur. Door zijn trage stop is hij achter Sainz teruggevallen. Hij is nu weer aangesloten bij de Spanjaard, maar die laat hem niet direct voorbij. De strategen van Ferrari proberen Leclerc te kalmeren en zeggen dat ‘ze eraan werken’.

In ronde 43 komen Piastri en Perez binnen voor de volgende stops. Beiden gaan naar mediums. Een ronde later komt Leclerc binnen. Hem wordt op deze manier eigenlijk de undercut ten opzichte van Sainz gegund. Door de stops is de volgorde nu Verstappen – Norris – Hamilton – Sainz – Piastri – Perez. Norris en Sainz komen echter een ronde later binnen. Norris verliest geen posities, Sainz logischerwijs wel. Dit was dus de ‘oplossing’ van Ferrari. Niet dat team rood er veel mee opschiet. Ze rijden rond op P7 en P8. Vervolgens krijgt Leclerc een straf van vijf seconden voor speeding in the pitlane. Lekker bezig…

Perez gaat Norris voorbij in ronde 47. Mercedes heeft Hamilton buiten de pit gelaten, wat de Brit nu kwetsbaar maakt positie te verliezen aan de Mexicaan. Perez heeft zo 22 ronden om 8,5 seconde goed te maken op Norris voor P2. Hamilton komt dan binnen en valt inderdaad terug tot achter Perez en Piastri. Verstappen is andermaal de laatste om te stoppen van de toppers. Hij gaat van P1 naar P1 en heeft ruim twaalf seconden te pakken op Norris.

Finish

Piastri wordt met dertien ronden te gaan nog verschalkt door Hamilton. De pace van de Mercedes is erg bijzonder vandaag. Bij vlagen gaat het ogenschijnlijk voor geen meter en dan opeens doet de W14 het weer. Russell in de andere Mercedes is zelfs aangesloten bij Sainz vanaf P18.

Perez komt tot op een seconde of 3,5 van Norris, maar die lijkt dan voldoende over te hebben om de Mexicaan van zich af te vechten. Sterker nog, Checo lijkt met enkele rondes te gaan af te haken en moet misschien zelfs nog vrezen voor Hamilton. Russell gaat in de andere Merc voorbij aan Sainz voor P7. Hij kan op jacht naar Leclerc, die hij niet eens hoeft in te halen. De Monegask zal immers nog vijf seconden opgeteld krijgen bij zijn eindtijd.

Sargeant beleeft nog een spinnetje vlak voor het eind. De rookie beleeft net als Nyck de Vries geen geweldig debuutseizoen. Sprekende over Nyck: Ricciardo rijdt ondanks de matige start twee plekken voor Tsunoda rond op P13. De honingdas lijkt dus wel degelijk een iets hoger niveau te halen dan onze landgenoot, op basis van deze ene race.

Verstappen behaalt zijn zevende zege op rij. Hij wordt de vierde die dat lukt na Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg. Het is zijn tiende overwinning van het jaar en de twaalfde uit twaalf voor Red Bull Racing. Max is dit jaar tien keer eerste geworden en twee keer tweede. Norris wordt vandaag tweede, met Perez die op P3 bevestigt dat Red Bull in de races eigenlijk nog steeds/weer oppermachtig is.

Hamilton wordt vierde, Piastri vijfde en Russell zesde. De Ferrari’s moeten het doen met P7 en P8. De Astons met P9 en P10. Alfa Romeo staat na een goede kwalificatie met lege handen. Het probleem voor de auto’s met Ferrari-onderdelen is de race pace. Ferrari lijkt de kwalificaties een beetje op te offeren om op zijn minst nog punten te kunnen sprokkelen. Haas F1 en Alfa Romeo kunnen snel zijn over een ronde, maar vallen extreem ver terug in de race.

Voor Ricciardo is het een mooie dag aan een kant. Maar tegelijkertijd blijkt de Alpha Tauri ook in zijn handen niet in staat om op eigen kracht punten te halen. De touché aan het begin van de race helpt daarin natuurlijk niet mee. Maar het is erg de vraag of RIC anders wel een van de Astons had kunnen verslaan.

Volgende week gaan we verder op weer een heel ander circuit, namelijk Spa Francorchamps. Zin an!